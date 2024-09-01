中国の鉄道、夏の旅客数８億８７００万人 過去最高

8月31日、貴州省畢節（ひっせつ）市の黔西駅で改札を通る人たち。（畢節＝新華社配信）

【新華社北京9月1日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団は1日、今年の夏季特別輸送態勢「暑運」（7月1日〜8月31日）の旅客数が前年同期比6.7％増の8億8700万人と過去最高を記録したと発表した。1日当たり旅客数は1431万2千人で、8月10日からの3日間は1600万人を超えた。同集団運輸部の責任者によると、今夏は学生や観光客、帰省客の移動需要が旺盛となり、旅客輸送量は高い水準で推移した。

中国の鉄道、夏の旅客数８億８７００万人 過去最高

8月31日、貴州省貴陽市の貴陽北駅の待合室で乗車を待つ人たち。（貴陽＝新華社配信）

中国の鉄道、夏の旅客数８億８７００万人 過去最高

8月31日、貴州省銅仁市の銅仁南駅に入線する高速鉄道列車。（銅仁＝新華社配信）

中国の鉄道、夏の旅客数８億８７００万人 過去最高

8月31日、安徽省阜陽市の阜陽西駅で改札の列に並ぶ人たち。（阜陽＝新華社配信）

中国の鉄道、夏の旅客数８億８７００万人 過去最高

8月31日、河北省石家荘市の石家荘駅でホームを歩く人たち。（石家荘＝新華社配信）

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8月31日、江蘇省南京市の南京駅を利用する人たち。（南京＝新華社配信）

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8月31日、江蘇省南京市の南京駅で列車に乗車する人たち。（南京＝新華社配信）

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8月31日、江蘇省揚州市の揚州駅で列車に乗車する人たち。（揚州＝新華社配信）

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8月31日、山東省棗荘（そうそう）市の棗荘駅で列車に乗車する人たち。（棗荘＝新華社配信）

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8月31日、河北省石家荘市の石家荘駅でホームに向かう人。（石家荘＝新華社配信）

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8月31日、河北省秦皇島市の秦皇島駅で改札を通る人たち。（秦皇島＝新華社配信）

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8月31日、貴州省畢節市の黔西駅で列車に乗車する人たち。（畢節＝新華社配信）

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8月31日、湖北省武漢市の武漢駅。（武漢＝新華社配信）

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8月31日、江蘇省如皋（じょこう）市内を走る高速鉄道列車。（ドローンから、如皋＝新華社配信）

中国の鉄道、夏の旅客数８億８７００万人 過去最高

8月31日、江蘇省海安市内を走る高速鉄道列車。（ドローンから、海安＝新華社配信）

中国の鉄道、夏の旅客数８億８７００万人 過去最高

8月31日、湖南省衡陽市内を走る高速鉄道列車。（衡陽＝新華社配信）