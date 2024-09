ゆずが7月30日に公開した「伏線回収」のMVが、150万回再生を超える反響を集めている(8月30日時点)。同MVは、テレビで見かけた寿司職人と恋に落ちた女性が、やがてその寿司職人のもとに弟子入りする物語。寿司職人役を務めるのは、“Crazy sushi chef”の異名で話題となっている日下部徹哉。日下部が寿司を提供する際の独特な手の形をハートマークになぞらえ、女性との恋愛成就を表現しているところは見事な着眼点である。

そんな同MVで女性役を演じたのが、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァだ。ゆりやんは2024年内にアメリカへ拠点を移して活動することを先日発表し、その飽くなき挑戦心が賞賛されている。本作で彼女が演じた女性も、叶えることが難しそうな恋愛であっても、自分でチャンスを作り出すなどして、幸せを貪欲に掴もうとしていることから、ゆりやん自身のチャレンジ精神と重ねて見ることができる。そもそも寿司職人役の日下部も、その名が海外まで届いている寿司職人。ゆりやんが目指すべき方向性を実現した一人であることから、今回の共演も納得できるものがある。

1981年にMTVが生まれ、以降、ミュージシャンの音楽と物語性を持った映像をマッチングさせるMVの影響は日本でも徐々に広がっていった。多くの作品は、まずそのミュージシャンが出演し、さらに視聴者に物語性をしっかり伝えるためにプロの俳優らが共演する形が主流だった。

ただ、日本ならではの動きも見られた。とんねるず、浜田雅功(ダウンタウン)をはじめとしてお笑い芸人がCDをリリースして大ヒットさせたり、音楽番組の司会を山田邦子とコント赤信号の渡辺正行(TBS系『突然バラエティー速報!!COUNT DOWN100』)、ダウンタウン(フジテレビ系『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』)、とんねるずの石橋貴明(TBS系『うたばん』)らが担当したり、『THE夜もヒッパレ』(日本テレビ系)ではミュージシャンにまじってお笑い芸人が多数出演したりするなど、日本では音楽とお笑いが非常に近い距離にあったのだ。そういったことから、俳優だけではなく、お笑い芸人がMVに起用されることも増えていった。

なかでも2000年代、映画『ナイン・ソウルズ』(2003年)などで俳優としての評価も高かった板尾創路のMV出演はかなり注目された。中でも、太陽族「旅立ち」(2005年)のMVでは先生役を務めて、視聴者の涙腺をゆるませる名演を披露した。2022年には、変態紳士クラブ「溜め息」のMVに出演。ネクタイをきっちり締めた真面目そうな会社員が飲み会の席でストレスを少しだけ発散させる模様を品好く表現していた。かつてのMALCOの「男はバカなのか俺がバカなのか」(2005年)、「男だ☆光るぜ」(2006年)などのMVでの感情を揺さぶる演技もそうだったが、板尾が出演することで、そのMVのドラマ性がグッと深まるのだ。

お笑いをやっているときとは雰囲気が違う、という点で興味深いMV出演を果たしていたのは、平成ノブシコブシの吉村崇である。結婚式がテーマとなったAKB48の「しあわせを分けなさい」(2016年)のMVでは、『AKB48 選抜総選挙』で2連覇(当時)を果たし、同曲のセンターを務めた指原莉乃の新郎役を演じた。このときの吉村は“破天荒”まっさかり。MV公開前年の2015年には、『FNS27時間テレビ めちゃ×2ピンチってるッ! 本気になれなきゃテレビじゃないじゃ~ん!!』(フジテレビ系)で約2000万円の高級愛車のボディに笑いのために飛び込んだりして傷をつけるなど、大暴れしていたほど。そんな血気盛んだった吉村が「しあわせを分けなさい」のMVで見せた“幸せ顔”は、当時の芸風とのギャップが感じられ、さらに実在する挙式プランを再現するなど、リアリティのある演出も相まって、楽曲の世界観をより引き立たせるものになっていた。

リアリティという部分では、ケツメイシの「涙」(2004年)のMVに出演したダイノジも忘れてはならない。同MVは、意気投合してお笑い芸人になることを志すふたりの若者が、満席の会場の舞台に立つまでを描いた内容。溢れ出る感情について歌われた楽曲の世界観と、ダイノジといういつまでも情熱的なイメージがある芸人像をリンクさせた名作MVである。ちなみにダイノジの大谷ノブ彦は、ケツメイシの「手紙」(2001年)を聴いた際に「自分の歌だと思っちゃった」(YouTubeチャンネル「ダイノジ中学校【エンタメチャンネル】」より)と共感したことを明かしていたが、より深い思い入れを持って「涙」のMVにも参加したのではないだろうか。

浜崎あゆみの「Just the way you are」(2023年)には、紅しょうがの熊元プロレスが出演。ここでまず言及しておくべきは、熊元が浜崎の大ファンであるということ。2023年4月5日、12日放送『かまいガチ』(テレビ朝日系)では、紅しょうがが浜崎の前でネタ披露することになったものの、浜崎を好きすぎるがゆえに熊元がネタを飛ばすなど、ガチガチに緊張して使い物にならなくなる状態に。そんな浜崎にゾッコンな熊元が、浜崎の歌をリップシンクした同曲MV。〈どうして自分は周りと違う?/どうしたらみんなと同じになれる?〉と自問自答を重ねる曲冒頭は、熊元だけではなく、さまざまな芸人たちがお笑いの道を目指すことになったきっかけや心情を言い表しているようである。また、良いところも欠点も自分らしさであると認め、信じた道を進もうとする歌詞は、大阪から東京へ進出して芸人として生きることをより強く決意した熊元の心意気と近いものを感じることができた。

とろサーモンの久保田かずのぶが出演したGADOROの「クソ親父へ」(2023年)のMVは、いつもバラエティ番組などでヒール役を演じながら、時折、人情味を窺わせる久保田の印象がうまく活かされたキャラクター設定になっていた。MVのストーリーは、とにかく不器用で、素行の悪さから妻に愛想をつかされるほどダメな親父(久保田)と息子(GADORO)の関係を映し出したもの。そんな父親が、ラッパーを目指す息子にかけた「俺にはラップは分からん、何言っちょるかも分からん」「お前が武道館に立とうと立たまいと、お前はとっくに俺の誇りだ」という言葉が出てくる後半は、“クソ親父”の生き様がにじんでいて泣けてくるところがある。ちなみに〈ジャイアンツが負けた日には/すぐに怒鳴り出す〉との歌詞も出てくるが、久保田は2022年5月31日、重鎮 オール巨人の著書に書かれていた内容に苦言を呈した流れで、Twitter(現X)に「ちなみにプロ野球は #巨人軍が好きです」と投稿していて、偶然かもしれないが、歌詞との因縁を感じてしまった。

お笑い芸人が出演しているMVは見応えがあるものが多い。その理由はまず、いつもふざけたりバカなことをやったりしている芸人たちの意外な顔を見ることができるからということが挙げられるだろう。また、プロの俳優の演技的なうまさとはまた異なり、リアルな人間味が感じられるところもお笑い芸人が出演するMVのおもしろさだと言えるかもしれない。

(文=田辺ユウキ)