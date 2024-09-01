福岡の3団体が全国大会へ 九州吹奏楽コンクール職場・一般の部
第69回九州吹奏楽コンクール（九州吹奏楽連盟、朝日新聞社など主催）の職場・一般の部が1日、長崎県佐世保市のアルカスＳＡＳＥＢＯで開かれた。
九州・沖縄各県の代表計22団体が演奏を披露した。
審査の結果、７団体が金賞を受賞。このうち、ブリヂストン吹奏楽団久留米、西区市民吹奏楽団、春日市民吹奏楽団（いずれも福岡）が、10月27日に札幌市で開かれる第72回全日本吹奏楽コンクール職場・一般の部の九州代表に推薦された。春日市民吹奏楽団は、新型コロナの影響で中止となった2020年を挟んで10大会連続の代表。
コンクールの結果は次の通り。（演奏順。◎は九州代表）
【金賞】佐賀市民吹奏楽団、早良市民吹奏楽団（福岡）、◎ブリヂストン吹奏楽団久留米（福岡）、◎西区市民吹奏楽団（福岡）、Ｊ.Ｓ.Ｂ.吹奏楽団（鹿児島）、◎春日市民吹奏楽団（福岡）、エストレーラ・ウインドアンサンブル（宮崎）
【銀賞】アンサンブル・ラフォーリア（長崎）、ウインドアンサンブルティラミス（沖縄）、那覇市民吹奏楽団、福岡交響吹奏楽団、北九州交響吹奏楽団、吹奏楽団コザ・フェスタ（沖縄）、高ＳＰＯ高森吹奏楽団（熊本）、ジョリーカンパニー・ウインドアンサンブル（大分）、熊本ウインドシンフォニー、熊本ウインドオーケストラ、宮之城吹奏楽団（鹿児島）、宮崎市民吹奏楽団、コンフォート・ウインドアンサンブル（福岡）、碧落アンサンブル（熊本）、サムライブラスオルケスター（長崎）