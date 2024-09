【「プロジェクトKV」公式ページ】9月1日 公開

Dynamis Oneとスタジオアラヤは9月1日、「プロジェクトKV」の公式ページを公開した。

「プロジェクトKV」は「オタクの夢を実現する」という文言を掲げるゲームスタジオ「スタジオアラヤ」のプロジェクト。これまでに公式Xがオープンし、ティザービジュアルを連日公開していた。ティザーページ上ではカウントダウンが表示されていたが、そのカウントが本日9月1日18時に終了し、公式ページがオープンした。

どのようなコンテンツとして展開されるのかについては未定となっているものの、ストーリーが公開されており、「『刀』を持つ少女たちのノスタルジア学園活劇」と記載されており、数百の寮が集まる「学寮都市カピラ」を舞台とした物語が展開されるようだ。

また、12月29日より開催されるイベント「コミックマーケット105」にサークルとして参加申し込みを行なったことを報告している。参加スタッフとしてはDoReMi氏、Mx2J氏、isakusan氏、Mitsukiyo氏という4名の名前が記載。これはYostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関わるスタッフである。同作にてメインストーリーのシナリオを手掛けていたisakusan氏は、自身のXにて開発元であるNexon Gamesを離れたことを明かしていたが、本作に大きく関わる可能性があるのかもしれない。

なお、新たにオープンした公式ページ上で確認できるイラストには少女たちの姿が描かれており、キャラクターたちの頭上には天使の輪のようなものが確認できる。「ブルーアーカイブ」では各キャラクターの頭上に「ヘイロー」と呼ばれるものがあり、クリエイター陣など、同作を彷彿とさせる要素が盛り込まれているようだ。

過去に公開されたティーザーキービジュアル

