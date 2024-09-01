ÆüÊÆµå³¦¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ö´í¸±µå¥Ó¥·¥Ó¥·ºÂÃÌ²ñ¡×¡Ê4¡Ë¥Ï¥Þ¤Î¥®¡¼¥¿¡¦³á¸¶¹·´õ¤Ï·ëº§ÉÃÆÉ¤ß¡©
D¡¡DeNA¤Ï¡¢¼óÇ¾¿ØÆ±»Î¤ÇÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
C¡¡ÀÐ°æÂöÏ¯¥³¡¼¥Á¡Ê54¡Ë¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎ¥¤ì¤ÆºÂ¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¡Ê£¿ôµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡¢ÀÐ°æ¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤ê¤Î½èÀ¤½Ñ¡£¤è¤«¤é¤Ì´ª¤¬Æ¯¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
D¡¡¡ÖÈÖÄ¹¤ÏÌîµå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Îà¤¤¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Þ¤Ç¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ïµ¤À¤¬Í¥¤·¤¤¤«¤é¡¢²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
B¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢à¥Ï¥Þ¤Î¥®¡¼¥¿á¤³¤È³á¸¶¹·´õ¡Ê24¡Ë¤¬¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
D¡¡ÂçÂ´3Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥¢¥²¥Þ¥óÈþ½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
C¡¡¥Ù¥¤ÈÖµ¼Ô¤ÎF»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤Ç¤Ëµå¾ì¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤Æ·ëº§ÉÃÆÉ¤ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
D¡¡¿¦¾ìÎø°¦¤ÎÈÏáÆ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö½é¤ÏÉ÷µª¤ÎÍð¤ì¤òµåÃÄ¤ÏÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢3³äÂÇ¼Ô¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¤¢¤ä¤«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡F»Ò¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¥í¥Ã¥ÆÈÖ¤À¤Ã¤¿G»Ò¤Ï¡¢Âç·¿ÆâÌî¼ê¤Èº§Ìó¤·¤ÆÂà¿¦¤·¤¿¤Î¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤³¤½¤ÏÀ®½¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡Å¡Å¡£
E¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÀèÇÚ¤ÎH»Ò¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤È¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¼Ç¤ÁûÆ°¡×¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£à¿²µ»á¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Ê¤¤ã!
A¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÌäÂê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³ÚÅ·¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ê35¡Ë¤ÎÀìÂ°¹Êó¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©
C¡¡¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇêÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£
D¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥Þ¡¼·¯¤Ï¥±¥Á¤ÇÍÌ¾¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¹âµë¼è¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢³°¿©¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÀìÂ°¹Êó¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÏÃ¤â¡£Î¯¤Þ¤Ã¤¿à¥Ä¥±á¤ÇÙæ¤á¤¿¤Î¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£¾¯¤·Á°¤Ë¤â¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¡¢¼ã¼ê¤ò¾Æ¤Æù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡£
A¡¡200¾¡¤Þ¤Ç»Ä¤ê3¾¡¤À¤¬¡¢Îý½¬»î¹ç¤ÇÂç³ØÀ¸¤ËÄËÂÇ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤Î¹½ÁÛ¤«¤é¤â´°Á´¤Ë³°¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¡¢µð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê34¡Ë¤Ï¸«»ö¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£
B¡¡ºòµ¨¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÀºÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æµ»¹ªÇÉ¤ËÅ¾¿È¡£·ë²Ì¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â150¥¥íÄ¶¤Îµå°Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ç1ÈÖ¼ê¤«¤éÎ¢¥í¡¼¥Æ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ç¾¡¤Á¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
E¡¡ÇìÉã¤Î¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤«¤é°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆàØá¤Êªá¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
C¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤éÁí¥¹¥«¥ó¤À¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£
D¡¡²¿¤«¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¤Í¤Á¤Ã¤³¤¤Àâ¶µ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤Î¿´¤Ë¹ï¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸½Âå¤Ã»Ò¤Ë¤ÏµÕ¸ú²Ì¡£Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ò¡ÖÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¡Å¡Å¡£
A¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿Æ¤Î¿´»ÒÃÎ¤é¤º¡£¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â°ìËç´ä¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ú¥Ê¥ó¥È¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤Ê¡£