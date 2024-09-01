9月1日、佐賀競馬場で行われた6R・サマーチャンピオン（Jpn3・3歳上オープン・ダ1400m）は、下原理騎乗の8番人気、アラジンバローズ（せん7・兵庫・新子雅司）が勝利した。3/4馬身差の2着に6番人気のラプタス（せん8・栗東・渡辺薫彦）、3着に3番人気のタイガーインディ（牡7・兵庫・保利良平）が入った。勝ちタイムは1:25.9（重）。

1番人気で倉富隆一郎騎乗、メイショウテンスイ（牡7・栗東・河内洋）は9着、2番人気で石川慎将騎乗、テイエムトッキュウ（牡6・栗東・木原一良）は8着敗退。

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JRA勢を撃破

下原理騎乗の8番人気、アラジンバローズがJRA勢を撃破して、交流重賞初制覇を飾った。レース前半は後方からとなったものの、押していき徐々に先団へ。向こう正面では気合いを入れて押し上げていくと、勝負どころでは先に抜け出しを図ったラプタスを目掛けて急追。直線でジリジリと迫り、ゴール前で競り落とした。

アラジンバローズ 20戦8勝

（せん7・兵庫・新子雅司）

父：ハーツクライ

母：シークレットアセット

母父：Awesome Again

馬主：猪熊広次

生産者：下河辺牧場

【全着順】

1着 アラジンバローズ 下原理

2着 ラプタス 金山昇馬

3着 タイガーインディ 廣瀬航

4着 ホウオウスクラム 田中直人

5着 テイエムフェロー 長田進仁

6着 コパノパサディナ 川島拓

7着 サンライズホーク 山口勲

8着 テイエムトッキュウ 石川慎将

9着 メイショウテンスイ 倉富隆一郎

10着 テイエムフォンテ 山田義貴

11着 アビエルト 竹吉徹

12着 オールスマート 山下裕貴