¥Ò¥í¥ß¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¡Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡ÖÁ´Á³°ã¤¦!¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù(8·î31Æü18:30¡Á9·î1Æü20:54)¤Ç¡¢¡Ö¥Ò¥í¥ß¤ÎÈ¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à! ¡ÁÃÛ60Ç¯°Ê¾å!Ä¹²°¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤òÂç²þÂ¤¡Á¡×´°À®¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥í¥ß¤ÎÈ¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à! ¡ÁÃÛ60Ç¯°Ê¾å!Ä¹²°¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤òÂç²þÂ¤¡Á¡×
º£²ó¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¤Ë¤¢¤ëÃÛ60Ç¯°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¡Ö¤è¤³¤¹¤«¤Ê¤«¤Ê¤¬¤ä¡×¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¥í¥ß¤Ø¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢¡Ö20¿Í¤¯¤é¤¤¤¬¿©»ö¤Ç¤¤ë¿©Æ²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤·¤¤!¡×¡Ö¿©»ö¤ÎÁ°¸å¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤¬Í·¤Ù¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤·¤¤!¡×¡Ö2¸®¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤âÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë!¡×¤Î3¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
Ï·µà²½¤¬¿Ê¤àÊÉ¤ä¾²¤òÁ´¤Æ¤Ö¤ÁÈ´¤¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢É÷¤Î¤Þ¤ë¤Ç¥Ó¡¼¥Á¥µ¥¤¥É¤Ê¿©Æ²¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£¤ªÈäÏªÌÜ¤ÎºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤¶Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ö(¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È)Á´Á³°ã¤¦!¡×¤ÈÁáÂ®´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤³¤¹¤«¤Ê¤«¤Ê¤¬¤ä¡×¤ÎÏÂÅÄ¿®°ì¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬²£¿Ü²ì½Ð¿È¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¤È¶¦¤Ëºî¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¹â¤µ¡×¡Ö¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¥Ò¥í¥ß¤Î·ãÆ®¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÎ¢Â¦¤Ï¡¢¤¢¤¹2Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÍµÈ¥¼¥ß2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó È¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à´°Á´ÈÇ¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«?¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤½¤Î¾ì¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¾Ð´é¤Ç»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢³§ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬º£»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â10Ç¯Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤³¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È(¡á´óÉÕ¶âÃåÉþ)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î³§ÍÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦É¬»à¤Ë¹Í¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ò¥í¥ß¤ÎÈ¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à! ¡ÁÃÛ60Ç¯°Ê¾å!Ä¹²°¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤òÂç²þÂ¤¡Á¡×
º£²ó¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¤Ë¤¢¤ëÃÛ60Ç¯°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¡Ö¤è¤³¤¹¤«¤Ê¤«¤Ê¤¬¤ä¡×¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¥í¥ß¤Ø¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢¡Ö20¿Í¤¯¤é¤¤¤¬¿©»ö¤Ç¤¤ë¿©Æ²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤·¤¤!¡×¡Ö¿©»ö¤ÎÁ°¸å¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤¬Í·¤Ù¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤·¤¤!¡×¡Ö2¸®¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤âÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë!¡×¤Î3¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤³¤¹¤«¤Ê¤«¤Ê¤¬¤ä¡×¤ÎÏÂÅÄ¿®°ì¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬²£¿Ü²ì½Ð¿È¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¤È¶¦¤Ëºî¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¹â¤µ¡×¡Ö¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¥Ò¥í¥ß¤Î·ãÆ®¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÎ¢Â¦¤Ï¡¢¤¢¤¹2Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÍµÈ¥¼¥ß2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó È¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à´°Á´ÈÇ¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«?¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤½¤Î¾ì¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¾Ð´é¤Ç»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢³§ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬º£»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â10Ç¯Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤³¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È(¡á´óÉÕ¶âÃåÉþ)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î³§ÍÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦É¬»à¤Ë¹Í¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£