【MBTI診断】NCT DREAM編！気になるK-POPアイドルの性格や特徴を解説

全世界で大流行中の「16タイプ診断（MBTI）」。MBTIとは、93問の質問に答えることで16タイプにわけ、性格や特徴、相手と自分の相性を知ることができものなんです！今回は、大人気のK-POPアイドル「NCT DREAM」のMBTIをご紹介します。

NCT DREAMとは？

【一覧表あり】NCT DREAMのMBTI診断結果

＼NCT DREAMのMBTI一覧表／ 名前最高の相性最悪の相性MARK（INFJ）ESTJESTPRENJUN（非公開）ーーJENO（ISFP）ENTPENTJHAECHAN（ENFP）ISTPISTJJAEMIN（ISFJ）ENTJENTPCHENLE（ESFP）INTPINTJJISUNG（INFJ）ESTJESTP 名前最高の相性最悪の相性MARK（INFJ）ESTJESTPRENJUN（非公開）ーーJENO（ISFP）ENTPENTJHAECHAN（ENFP）ISTPISTJJAEMIN（ISFJ）ENTJENTPCHENLE（ESFP）INTPINTJJISUNG（INFJ）ESTJESTP NCT DREAMのMBTIは上記の通り。 詳しく解説していきます。 ※ HAECHAN（ヘチャン）はMBTI結果が多かったため「ENFP」として解説します。

MARK（マーク）のMBTI

MARK（マーク）のMBTIは、「INFJ（提唱者）」です。 「INFJ（提唱者）」は内向的で情熱的な個性を持ち、深い洞察力と独創性に溢れ、人の感情や動機を理解する能力に長けています。 一方で、ストレスを内に溜め込みやすく、他人の感情や状況に過度に共感しすぎることがあります。 最高の相性 ESTJ（幹部） 最悪の相性 ESTP（起業家） メンバーとの相性 メンバー相性RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）？HAECHAN（ENFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）★★★☆☆CHENLE（ESFP）？JISUNG（INFJ）★★★★☆ メンバー相性RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）？HAECHAN（ENFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）★★★☆☆CHENLE（ESFP）？JISUNG（INFJ）★★★★☆ INFJ（提唱者）の詳しい性格や特徴を知りたい方はこちらの記事もチェック！ 2023/12/03 【16タイプ診断】INFJ（提唱者タイプ）のK-POPアイドルまとめ 出典：https://www.16personalities.com/ja/infj%E5%9E%8B%E3%81%AE%E6%80%A7%E6%A0%B

RENJUN（ロンジュン）のMBTI

RENJUN（ロンジュン）はMBTIを非公開にしています。 最高の相性 ー 最悪の相性 ー メンバーとの相性 メンバー相性MARK（INFJ）ーJENO（ISFP）ーHAECHAN（ENFP）ーJAEMIN（ISFJ）ーCHENLE（ESFP）ーJISUNG（INFJ）ー メンバー相性MARK（INFJ）ーJENO（ISFP）ーHAECHAN（ENFP）ーJAEMIN（ISFJ）ーCHENLE（ESFP）ーJISUNG（INFJ）ー

JENO（ジェノ）のMBTI

JENO（ジェノ）のMBTIは、「ISFP（冒険家）」です。 ISFP（冒険家）は柔軟で寛容な性格を持ち、感受性が豊かな人が多いのが特徴。 また、他人に対しては非常に思いやりがあり、人間関係においては対立を避け、和を保とうとする傾向があります。 最高の相性 ENTP（討論者） 最悪の相性 ENTJ（指揮官） メンバーとの相性 メンバー相性MARK（INFJ）？RENJUN（非公開）ーHAECHAN（ENFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）★★★☆☆CHENLE（ESFP）★★☆☆☆JISUNG（INFJ）？ メンバー相性MARK（INFJ）？RENJUN（非公開）ーHAECHAN（ENFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）★★★☆☆CHENLE（ESFP）★★☆☆☆JISUNG（INFJ）？ ISFP（冒険家）の詳しい性格や特徴を知りたい方はこちらの記事もチェック！ 2023/12/05 【16タイプ診断】ISFP（冒険家タイプ）のK-POPアイドルまとめ 出典：https://www.16personalities.com/ja/isfp%E5%9E%8B%E3%81%AE%E6%80%A7%E6%A0%BC

HAECHAN（へチャン）のMBTI

HAECHAN（へチャン）のMBTIは、「ENFP（運動家）」です。 ENFP（運動家）は情熱的で創造的、社交的な人が多く、新しいアイデアや可能性に目を輝かせ、人々を巻き込んで熱意を共有することに長けています。 一方で、ルーティンワークや細かい作業には飽きやすく、現実的な問題よりも大きな概念に集中する傾向があります。 最高の相性 ISTP（巨匠） 最悪の相性 ISTJ（管理者） メンバーとの相性 メンバー相性MARK（INFJ）★★★★☆RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）？CHENLE（ESFP）★★★★☆JISUNG（INFJ）★★★★☆ メンバー相性MARK（INFJ）★★★★☆RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）？CHENLE（ESFP）★★★★☆JISUNG（INFJ）★★★★☆ ENFP（運動家）の詳しい性格や特徴を知りたい方はこちらの記事もチェック！ 2023/11/30 【16タイプ診断】ENFP（広報運動家タイプ）のK-POPアイドルまとめ 出典：https://www.16personalities.com/ja/enfp%E5%9E%8B%E3%81%AE%E6%80%A7%E6%A0%BC

JAEMIN（ジェミン）のMBTI

JAEMIN（ジェミン）のMBTIは、「ISFJ（擁護者）」です。 ISFJ（擁護者）は、内向的で責任感が強く、他人に対して温かく世話を焼く傾向があります。 また、安定した環境を好み、変化や不確実性に対しては不安を感じやすい傾向があるのも特徴です。 最高の相性 ENTJ（指揮官） 最悪の相性 ENTP（討論者） メンバーとの相性 メンバー相性MARK（INFJ）★★★☆☆RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）★★★☆☆HAECHAN（ENFP）？CHENLE（ESFP）★★★★☆JISUNG（INFJ）★★★☆☆ メンバー相性MARK（INFJ）★★★☆☆RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）★★★☆☆HAECHAN（ENFP）？CHENLE（ESFP）★★★★☆JISUNG（INFJ）★★★☆☆ ISFJ（擁護者）の詳しい性格や特徴を知りたい方はこちらの記事もチェック！ 2023/11/28 【16タイプ診断】ISFJ（擁護者タイプ）の韓国アイドルまとめ 出典：https://www.16personalities.com/ja/infj%E5%9E%8B%E3%81%AE%E6%80%A7%E6%A0%BC



CHENLE（チョンロ）のMBTI

CHENLE（チョンロ）のMBTIは、「ESFP（エンターテイナー）」です。 ESFP（エンターテイナー）は外向的で社交的な人が多く、今を生きることに重きを置き、周囲の人々との交流を楽しむタイプです。 常に新しい体験を求めており、冒険心が旺盛な反面、長期計画を立てたり、将来を見据えたりすることは苦手な傾向にあります。 最高の相性 INTP（論理学者） 最悪の相性 INTJ（建築家） メンバーとの相性 メンバー相性MARK（INFJ）？RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）★★☆☆☆HAECHAN（ENFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）★★★★☆JISUNG（INFJ）？ メンバー相性MARK（INFJ）？RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）★★☆☆☆HAECHAN（ENFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）★★★★☆JISUNG（INFJ）？ ESTP（エンターテイナー）の詳しい性格や特徴を知りたい方はこちらの記事もチェック！ 2023/12/06 【16タイプ診断】ESFP（エンターテイナータイプ）のK-POPアイドルまとめ 出典：https://www.16personalities.com/ja/esfp%E5%9E%8B%E3%81%AE%E6%80%A7%E6%A0%BC

JISUNG（チソン）のMBTI

JISUNG（チソン）のMBTIは、MARK（マーク）と同じ「INFJ（提唱者）」です。 「INFJ（提唱者）」は自分の価値観に基づいて意志を貫くことが多く、調和のとれた環境を作り出すために努力するタイプです。 また、自分の時間を大切にし、社交的な環境よりも、静かで落ち着いた環境を好む傾向があります。

最高の相性 ESTJ（幹部） 最悪の相性 ESTP（起業家） メンバーとの相性 メンバー相性RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）？HAECHAN（ENFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）★★★☆☆CHENLE（ESFP）？JISUNG（INFJ）★★★★☆ メンバー相性RENJUN（非公開）ーJENO（ISFP）？HAECHAN（ENFP）★★★★☆JAEMIN（ISFJ）★★★☆☆CHENLE（ESFP）？JISUNG（INFJ）★★★★☆ INFJ（提唱者）の詳しい性格や特徴を知りたい方はこちらの記事もチェック！ 2023/12/03 【16タイプ診断】INFJ（提唱者タイプ）のK-POPアイドルまとめ 出典：https://www.16personalities.com/ja/infj%E5%9E%8B%E3%81%AE%E6%80%A7%E6%A0%B いかがでしたか？ 今回は「NCT DREAM」のMBTIをご紹介しました。 16タイプ診断を通じてアイドルのパーソナリティを知ることで、意外な一面や、あなたとの共通点や相違点を発見するきっかけになったのではないでしょうか。 これを機に、あなたの推しの16タイプも調べてみてくださいね。