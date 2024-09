コーセーのコスメブランド「Predia」の頭皮&ヘアケアアイテム「ヘッドクレンズスパ」に、サンリオキャラクターたちの限定デザインと香りが新登場! バスタイムを楽しむシナモロールとポチャッコ&ハンギョドンのデザインが可愛い過ぎる♪“Sea & Spa” をコンセプトにした総合化粧品ブランド『プレディア』とサンリオの人気キャラクターであるシナモロール、ポチャッコ&ハンギョドンがコラボレーション!デザインボトルとオリジナルの香りのヘッドスパクリーム「プレディア ファンゴ ヘッドクレンズ SPA+」2種が、2024年11月16日(土)より限定発売される。

「ヘッドクレンズ」は頭皮ケア、シャンプー、トリートメントの3つの機能を凝縮した、ヘッドスパクリーム。2種の泥成分とクレンジング成分が頭皮や毛髪のよごれはもちろん、毛穴の皮脂づまりまでもしっかりからめ取り、すっきりと洗いあげてくれる。「ヘッドクレンズ」でマッサージをすれば頭皮の血行促進にもつながり、ひんやりとした清涼感もプラス。ご自宅でヘッドスパを楽しむことができちゃいます。今回のコラボレーションではシナモロールとポチャッコ&ハンギョドンの2種の「ヘッドクレンズ」が登場。ボトルのデザインには、「肌と心にいやしの時間を提供する」というブランドフィロソフィーから連想した、シナモロールたちの “いやしのバスタイム” 姿が。夜空が覗く小窓をバックに、湯船に浸かるキャラクターたちの姿は絵本の1シーンのような可愛らしさ。キュートなデザインボトルは、お風呂場に置いておくだけでも心和やかになりそうですね♪コラボオリジナルの香りは、シナモロールが「やわらかなフローラルの香り」、ポチャッコ&ハンギョドンが「やすらぎのハーバル&シトラスの香り」。サンリオキャラクターたちの愛らしい姿を楽しみつつ、お家でヘッドスパでリフレッシュしちゃいましょう。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650204