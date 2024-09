BABYMONSTER、ファリタ＆チキタの故郷タイへ…バンコク公演のビハインドを公開

YG新人ガールズグループのBABYMONSTERがデビュー初のファンミーティングツアーの5番目の都市であるバンコク公演のビハインドを公開した。YG ENTERTAINMENTは30日、公式ブログを通じて「BABYMONSTER-SEE YOU THERE BEHIND in BANGKOK」というタイトルの動画を公開した。メンバーのファリタとチキタの故郷であるタイでの特別な思い出が盛り込まれた映像だ。

タイで行われた初のスケジュールである公開ファンサイン会の現場は、BABYMONSTERとの出会いを待つファンでごった返した。メンバーたちは勉強してきたタイ語で現地のMONSTIEZ(ファンダム名)とコミュニケーションをとり、スペシャルステージとして「SHEESH」を披露し、ファンへの格別な愛をうかがわせた。ついにファンミーティング当日、初めて家族と友達の前で公演をすることになったファリタとチキタは、ドキドキする気持ちを隠すことができなかった。緊張した姿もつかの間、BABYMONSTERは音楽が始まると圧倒的なライブパフォーマンスと余裕を感じさせるステージを繰り広げ、雰囲気を熱く盛り上げた。これに応えるように観客たちは、一斉に携帯電話のフラッシュをつけて公演場を彩り、BABYMONSTERは感情が込み上げてきたように涙を流しながらお互いを励ました。メンバーたちは「初めてタイのファンの方々にお会いできてとても良かった」として「より一層成長した姿で再び戻ってくる」と約束をした。BABYMONSTERは最近、アジア7都市12回にわたる初のファンミーティングツアーと日本の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」を盛況裏に終えた。この勢いに乗って、彼女たちは今秋、初のフルアルバムを発表する。