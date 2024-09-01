¡Ö°µÅÝÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡×à¥·¥À¥Þ¥Äá»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎÄ¶¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¤ò¸ø³«¡ªÀèÇÚ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤äÂç¿ÆÍ§¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿à¥·¥À¥Þ¥Äá¥Ú¥¢¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¡£¤½¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ª¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡¢Æ£°æÀèÇÚ¤È¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æ£°æ¿ð´õ¤µ¤ó¤È¥é¥ó¥Á¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î»ÖÅÄ¤¬¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó´ü´Ö¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÖÅÄ¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ¡¢Âç¿ÆÍ§¤È¿©»ö¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¹â¹»¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÎÀ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æº£¤Ç¤âËèÆüÏ¢Íí¤È¤ëµ®½Å¤Ê¤ªÍ§Ã£¡×¡ÖËèÆü¡¢ËÜÅö¤ËÌ¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿¨¤ì¡Ö»ä¤ÎÂç¿ÆÍ§¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£