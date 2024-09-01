JR九州は、熊本県・宮崎県・鹿児島県をおトクに移動できる「南九州 DE 超回復！きっぷ」を発売しています。

「南九州 DE 超回復！きっぷ」は、熊本県・宮崎県・鹿児島県の協力のもと、10月1日から開催する「南九州 DE 超回復〜HEALING JOURNEY in 熊本・宮崎・鹿児島〜」キャンペーンに合わせ、南九州3県のJR九州線をおトクに乗車できるきっぷです。

対象エリアの新幹線、特急列車、普通・快速列車の普通車自由席に連続する3日間乗り降り自由。普通車指定席は3回まで利用できます。(Ｄ＆Ｓ列車「36ぷらす3」に乗車する場合は、別途特急券・グリーン券が必要です)

参考までに、熊本〜八代間を新幹線で移動した場合、片道だけでも乗車券3,300円＋自由席特急料金3,240円で6,540円かかります。1往復＋ちょっとした乗り鉄で元を取ることができます。これが3日間有効ですから、破格のきっぷと言っても差し支えないでしょう。台風10号の影響が心配なところではありますが、秋から来春にかけて南九州を訪れる際はぜひ使ってみたいきっぷです。

◆発売期間

2024年9月1日(日)〜2025年3月22日(土)

※利用日の7日前まで発売

◆設定期間

2024年10月1日(火)〜2025年3月31日(月)

◆発売方法

JR九州インターネット列車予約

◆料金

大人:15,000円

こども:6,000円

※こども用のみの発売・利用はできません

◆対象エリア(設定区間)

熊本県、宮崎県、鹿児島県のJR九州線



〈在来線区間〉

鹿児島本線：荒尾〜八代、川内〜鹿児島

日豊本線：市棚〜鹿児島

豊肥本線：熊本〜滝水

三角線：宇土〜三角

肥薩線：吉松〜隼人

吉都線：吉松〜都城

指宿枕崎線：鹿児島中央〜枕崎

日南線：南宮崎〜志布志

宮崎空港線：田吉〜宮崎空港

〈九州新幹線区間〉

新玉名〜鹿児島中央

「南九州 DE 超回復！B&S みやざききっぷ」で更におトク

「南九州 DE 超回復！きっぷ」を購入した方限定で、「B&S みやざき号」がおトクに利用できる割引きっぷも発売します。

◆発売期間

2024年9月1日(日)〜2025年3月31日(月)

◆設定期間

2024年10月1日(火)〜2025年3月31日(月)

◆設定区間・発売額



JR九州のみどりの窓口での発売となります。購入の際は、利用人数分の「南九州 DE 超回復！きっぷ」の提示が必要です。「南九州 DE 超回復！きっぷ」の有効期間の範囲で発売します。

※バス営業所や車内では発売しません

※B&S みやざき号は全車指定席のため、満席の場合は発売できません

（画像：JR九州）