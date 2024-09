今年6月に1周年を迎えた、世界中で愛される映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハリー・ポッター役を演じる平方元基さんと、9と3/4番線に集まった約300人のハリー・ポッターファンの方々が参加し、「ホグワーツ特急」の出発時刻である11時に合わせた「バック・トゥ・ホグワーツ カウントダウン」を開催しました。

スタジオツアー東京「バック・トゥ・ホグワーツ カウントダウン」

「ハリー・ポッター」作品の世界において、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期がはじまる節目の日にあたる「9月1日」

ホグワーツの生徒たちはホグワーツ特急に乗車し、マグルの世界から学校のあるホグワーツへ戻ることから、『バック・トゥ・ホグワーツ』と呼ばれています。

この「バック・トゥ・ホグワーツ」の日は、世界中で様々なイベントが行われています。

「ハリー・ポッター」シリーズ発祥の地であるイギリスでは、毎年ロンドンのキングス・クロス駅に多くのファンが集まりお祝いをします。

スタジオツアー東京 では、メイキング・オブ・ハリー・ポッター、ホグワーツ特急の出発時刻11時に「バック・トゥ・ホグワーツ カウントダウン」を開催。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハリー・ポッター役を演じている平方元基さんがスペシャルゲストとして登場しました。

皆さんがSNS等で楽しそうな様子をよく載せているのを見ていて、いつか来たいなあと思っていました。このイベントの前にツアー内を少し見せていただいたのですが、全然時間が足りなくて。また今度、休日にしっかり1日使って来たいです!

と興奮気味に語りました。

さらに「ハリー・ポッター」シリーズとの出会いについても

高校の英語の授業で、眠たくて仕方なかったときに英語の先生が『ハリー・ポッターと賢者の石』を見せてくれて「ハリー・ポッター」シリーズが大好きになりました。

と熱く語りました。

カウントダウン開始前には、ウォーミングアップも兼ねて、集まったファンの方々と9と3/4番線にちなんだクイズ大会も行われました。

「ハリー・ポッターが初めてホグワーツに行く途中、9と3/4番線のホームの壁を通り抜けるのを助けてくれたのは誰か?」

「ハリーがホグワーツに向かう列車の中で、初めてカエルチョコレートを開けた時、おまけのカードに出てきた有名な魔法使いは誰か?」

「『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』のラストシーンで、ハリーの息子アルバス・セブルス・ポッターが1年生としてホグワーツに行くとき、ホグワーツの最後の戦いから何年経っているか?」

の3問のクイズが出されました。

特に「ハリー・ポッターが初めてホグワーツに行く途中、9と3/4番線のホームの壁を通り抜けるのを助けてくれたのは誰か?」という問いには、まさにホグワーツに入学する年頃のファンの方が「モリー・ウィーズリー!」と元気よく回答するなど盛り上がりを見せました。

そして、メインイベントの瞬間は、ホグワーツ特急の出発する時刻を10秒前からカウントダウン。

11時になった瞬間には、ファンによる「バック・トゥ・ホグワーツ!」という活力に溢れた掛け声で、9と3/4番線は熱気に包まれました。

平方元基さんコメント

本日は、「バック・トゥ・ホグワーツ カウントダウン」にお越しいただきありがとうございます。

皆さんにお集まりいただいたこの9と3/4番線のプラットフォームは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の冒頭のシーンでも登場する大切な場所です。

そんな場所で今日はファンの皆さんと特別な瞬間を一緒にお祝いできて最高でした。

このあとも素晴らしいスタジオツアー体験をお楽しみください。

また、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は1年のロングラン上映中でいつでも大人になったハリーや仲間たちの物語を体感することができます。

ここに集まっていただいた方は既に足を運んでくださっている方が多かったので、2回目、3回目と何度も楽しんでいただけるものになっていますので、ぜひ足を運んでいたけると嬉しいです。

バック・トゥ・ホグワーツ2024ステッカー

2024年9月1日の「バック・トゥ・ホグワーツ」を記念して、「ホグワーツ特急のチケット」がデザインされた、映画の中と同じサイズの特別なステッカーがツアーに来館された方全員に終日配布されました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』誕生10周年記念『バック・トゥ・ホグワーツ』初開催

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、パーククローズ後の『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にて、アトラクション、ショップなどのパーク体験に加え、今回のコラボレーションだからこそ実現した、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でお馴染みの「ワンドダンスショー」のパーク内初披露などこの日のためだけの特別なエンターテイメントを楽しめます。

この特別なイベントに参加できるゲストは、2024年9月1日にホグワーツ特急が出発するお馴染みの「9と3/4番線」にちなみ、934名の限定企画となります。

※事前に専用チケットをご購入の方限定となります。

※当日の天候によっては内容変更およびキャンセルになる場合があります。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」で開催されたスペシャルイベント。

「バック・トゥ・ホグワーツ カウントダウン」のレポートでした。

