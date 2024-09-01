»³²¼Ã£Ïº¡¡¿ô¡¹¤ÎÃÖ¤Ëº¤ì¤ò·ãÇò¡¡¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ë¡Ä¼Ö¤Î²°º¬¤Î¾å¤Ë¡ÄATM¤Ç¡ÄºÊ¡¦ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤â»×¤ï¤º
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼Ã£Ïº¡Ê71¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡Ö»³²¼Ã£Ïº¤Î³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡¡¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÊÆüÍË¸å2¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8·î25Æü¤«¤é2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÊ¤Ç¤â¤¢¤ëÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤È¹±Îã¤Î¡ÖÇ¼ÎÃÉ×ÉØÊüÃÌ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¤°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥°¤ò³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ªÊØ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢»³²¼¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¤ËºâÉÛ¤òËº¤ì¤Æ¡×¤È¼«¿È¤ÎÃÖ¤Ëº¤ì¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÝÆâ¤«¤é¡Ö¤¢¤È¡¢¼Ö¤Î²°º¬¤Î¾å¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Í¡×¤È¼Ö¤Î¾å¤Ø¤Î¾×·â¤ÎÃÖ¤Ëº¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤è¤Í¡¢¤¢¤ì½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡£ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤ÈÃÝÆâ¤Ï´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÖ¤Ëº¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö·ÃÈæ¼÷¤ÎATM¤Ç¸½¶â²¼¤í¤·¤Æ¡¢ºâÉÛ¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤ó¤Þ¡×¤È»³²¼¡£¡ÖÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤ìËÍ¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¤éÂçÊÑ¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈºâÉÛ¤â´ñÀ×Åª¤ËÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ë¡Ö¤½¤ì¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³²¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤Ï¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£