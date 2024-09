ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大判サイズで色柄が美しい、ディズニーデザイン「1000ピースパズル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「1000ピースパズル」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,990円(税込)

完成サイズ:幅約51×高さ約73.5cm

内容物:ジグソーパズル、のり、ヘラ、サービスカード

素材:紙

対象年齢6才以上

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※商品にパネルは含まれません。ジグソーパズル完成後、飾る場合は別売りのパネルをご利用ください。

※ピースを紛失された場合は、同梱のサービスカードをご利用ください。サービスカードを紛失された場合は、紛失ピースのご対応ができない場合がございます。

色柄が美しいディズニーデザインのパズル。

ベルメゾンでしか買えないオリジナルのアートが印象的です!

約51×73.5cmの大判サイズなので、お部屋に飾るとひときわ華やかなアクセントに☆

さらに1000ピースとたっぷりと入っているのもうれしいポイントです。

デザインは「ミッキー&フレンズ」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップ。

ミッキー&フレンズ

© Disney

「ミッキー&フレンズ」デザインのパズル。

楽しそうに踊っている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を、螺旋階段の上から見守っている「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ」、「デール」の姿が描かれています。

みんなピンクを基調とした衣装で統一しているのも可愛い!

© Disney

明るく、夢いっぱいのアートに思わずうっとり☆

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのパズル。

橋の上には、赤い風船を持った「くまのプーさん」に、少年「クリスとファー・ロビン」の姿が。

水面に映る夕日がノスタルジックで幻想的です☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

色使いとアート、ともに温かみがあって眺めているだけでほっこりとします。

© Disney

ピーズの大きさもちょうどよく、お子様から大人まで楽しむことができます。

パズルが完成したら、別売のフレームに入れて飾るとインテリアとしても大活躍◎

大判サイズで色柄が美しい、ディズニーデザイン「1000ピースパズル」の紹介でした。

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

