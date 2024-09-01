【小倉2歳S】エイシンワンドがデビュー2連勝…重賞初制覇

9月1日、中京競馬場で行われた11R・小倉2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1200m）は、幸英明騎乗の1番人気、エイシンワンド（牡2・栗東・大久保龍志）が勝利した。3/4馬身差の2着に8番人気のクラスペディア（牡2・栗東・河嶋宏樹）、3着に2番人気のアーリントンロウ（牡2・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:09.0（良）。

3番人気で松山弘平騎乗、レイピア（牡2・栗東・中竹和也）は、4着敗退。

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早め先頭から押し切る

幸英明騎乗の1番人気、エイシンワンドがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。道中は好位3番手から。直線では手応えよく抜け出してラスト1ハロンから先頭。ゴール前では後続の追い上げを凌ぎ切って人気に応えた

エイシンワンド 2戦2勝

（牡2・栗東・大久保龍志）

父：ディスクリートキャット

母：エイシンフェアリー

母父：タイキシャトル

馬主：栄進堂

生産者：高野牧場

【全着順】

1着 エイシンワンド 幸英明

2着 クラスペディア 小崎綾也

3着 アーリントンロウ 西村淳也

4着 レイピア 松山弘平

5着 アブキールベイ 西塚洸二

6着 エンドレスサマー 岩田望来

7着 ポートデラメール 団野大成

8着 ホウオウブースター 丸田恭介

9着 タマモティーカップ 長岡禎仁

10着 ジャスパーディビネ 岩田康誠

11着 ベルビースタローン 和田竜二

12着 ケイアイマハナ 永島まなみ

13着 エイヨーアメジスト 酒井学