¡Ö·¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡£¥Ð¥¤¥Èµ¢¤ê¤Ë¿¦¼Á¡¢¥«¥Ð¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡¿¥Ë¡¼¥Á¥§ÀèÀ¸4
¡¡¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¤À¤í¤¥!?¡×ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤¦¤ªµÒ¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ï±¦¤ò¸«¤Æ¤âº¸¤ò¸«¤Æ¤â¿´¤Î¼ä¤·¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£¡¡¿¼Ìë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾¶ð¤¯¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ìë¶Ð¥Ð¥¤¥È¤Ë¤µ¤È¤êÀ¤Âå¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡Ö¥Ë¡¼¥Á¥§ÀèÀ¸¡×¤³¤È¡¢¿Î°æÃÒ·Å¡Ê¤Ë¤¤¤È¤â¤Ï¤ë¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª ¥¯¥»¶¯¤Ê¤ªµÒ¤Ë¤âÆÈ¼«¤ÎÀÜµÒÅ¯³Ø¤ÇÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤òÃ¸¡¹¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Áê¼ê¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ÏÄ¶ÂæÉ÷µé!? ¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×260ËüÉôÆÍÇË!! ËèÆü¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«À¸¤¤ë¿Í¤ØÊû¤°¡¢ÄË²÷¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ë¡¼¥Á¥§ÀèÀ¸¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡¢¤µ¤È¤êÀ¤Âå¤Î¿·¿Í¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡Á¡Ù¤è¤ê¡¢1¡Á4´¬¤«¤é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª ¢¨Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ä¤¤¤ËÂè21´¬¤ØÆÍÆþ!! ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·21´¬¤Ï8·î27ÆüÈ¯Çä¡ª¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¥Ë¡¼¥Á¥§ÀèÀ¸¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡¢¤µ¤È¤êÀ¤Âå¤Î¿·¿Í¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡Á4¡Ù¡Ê¥Ï¥·¥â¥È¡§Ì¡²è¡¢¾¾¶ð¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ø¥Ë¡¼¥Á¥§ÀèÀ¸¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡¢¤µ¤È¤êÀ¤Âå¤Î¿·¿Í¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡Á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à