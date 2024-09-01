ÃæÆü¤ÎÍÞ¤¨¡¢R¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡Ö»ÄÎµ¡×¤Ê¤ë¤«¡¡·ÀÌóÀÚ¤ì¤Îº£¥ª¥Õ¤ËÂçÁèÃ¥Àï¤â¡©
È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹µåÃÄ¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïº£µ¨¤¬3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï»ÄÎ±¤ò´Þ¤á¤¿ÂçÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤äÌ¾¸Å²°¤Î³¹¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ð¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£¥¥å¡¼¥ÐÀ¯ÉÜ¤«¤é¡ÖÇÉ¸¯¡×¤Î·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤Î°ìÂ¸¤Ç¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤Î½êÂ°Àè¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¸½¶·¡¢¥ª¥Õ¤Î»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤½¤¦¤ÊÂ¾µåÃÄ¤Î¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿ÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¡ª¥Ó¥·¥¨¥É¤Îº£µ¨1¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤ë
¢£¸½¾õ¤Ï¡Ö3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡¢Ã±Ç¯2²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡×
¡¡2017Ç¯¤«¤éÃæÆü¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¼å´§20ºÐ¡£Æ±Ç¯¤ÎWBC¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÍË¾³ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢3Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÀìÇ°¡£¤³¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡¢4Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëÍÞ¤¨¤òÃ´¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï160¥¥íÁ°¸å¤ÎÂ®µå¤ÈÊõÅá¡¦¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï¸Î¾ã°Ê³°¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤â8·î30Æü¸½ºß¤Ç35¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î¿ô»ú¤Ç¡¢¼«¿È2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃ¥»°¿¶Î¨¤³¤½Äã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¿¶ÑµåÂ®¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢Âè3¤Îµå¼ï¡¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅêµå³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î3Ç¯·ÀÌó¤Ï2021Ç¯¥ª¥Õ¤Ë·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡ÖÇ¯Êð2²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¼ÂÎÏ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÇ¯Êð¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÍÞ¤¨¤ò´Õ¤ß¤Æ¤â³Ê°Â¤À¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÉýÁý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæÆü¤ÎÎòÂåºÇ¹âÇ¯Êð¤Ï¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥¦¥Ã¥º¤Î6²¯±ß¡£ÍÞ¤¨Åê¼ê¤À¤È´äÀ¥¿Îµª¤Î4²¯5000Ëü±ß¤¬ºÇ¹â¤À¡£
¢£»ÄÎ±¤¬´ðËÜÀþ¤À¤í¤¦¤¬¡Ä
¡¡7·î19ÆüÉÕ¡ØÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤Ë¤Ï»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÄÎ±¤¬´ðËÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â¾µåÃÄ¤Ï»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂç·¿·ÀÌóÃæ¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤òÍÊ¤¹¤ë¤¬¡¢»ñ¶âÎÏ¤Î¶¯¤µ¤òÉð´ï¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤«¡£º£µ¨¤Ï¥ª¥¹¥Ê¤¬ÉÔÄ´¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÀèÈ¯¤Ë²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Þ¥Í¡¼¡×¤ÈÆ±Ë¦¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ºå¿À¤âÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤ÎÉÔºß¤òÍýÍ³¤Ë³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µð¿Í¤äDeNA¤Ï¸½¾õ³Î¸Ç¤¿¤ëÍÞ¤¨Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµß±ç¿Ø¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è²±Â¬¤Î°è¤ÏÃ¦¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä¤À¤±¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¤ÏÂçÁèÃ¥Àï¤ËÃÍ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¤¤º¤ì¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]