7月23日に日本デビューを果たしたメンバー全員が日本人の5人組K-POPガールズグループ「UNICODE」(ユニコード)が9月1日、都内で1st FANMEETING『SUMMER STORY』を開催。デビュー後、日本で行う初のファンミーティングとなった。イベントでは、韓国でのデビューアルバム『HELLO WORLD:CODE J EP.1』収録曲「Let me Love」「Blur」を韓国語バージョンと日本語バージョン「呼んで(Blur)」で披露したほか、カバー曲「Attention」(NewJeans)、「LATATA」((G)I-DLE)、「Gee」(少女時代カバー)など計8曲をパフォーマンス。ファンから寄せられた質問に答える企画、プライベート写真を公開コーナーもあり、メンバーの和やかな日常が明かされた。

ファンミーティングを振り返ったYuraは「幸せな気持ちです」とにっこり。「一睡もできなかった」というほどこの日に強い思いがあったリーダー・Erinは「皆さんの忘れられない夏の1ページにしていただければ、うれしいです」と伝えた。日本デビューから1ヶ月が経ち、Soo-Ahは「お仕事をしている友達もいるのですが、『きょう、お店で(UNICODEの曲が)かかったよ』ってご連絡いただいたり、とてもうれしい気持ちです」と充実感あふれる表情に。Hanaも「幼いころからよくしてくださった家族や友だちもたくさん応援してくださっていて。雑誌に載ったり、テレビに出た時も連絡くれてありがたく思っています」とデビューの喜びをかみしめた。そして、Erinが「一番の目標は日本でのソロコンサート」と目標を掲げると、Mioは「夢は大きく、東京ドームです」と気合十分。Mioは「ファンになったことを後悔しないように成長していくので、これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。UNICODEは、昨年4月にABEMAで公開された日本最大規模のオンラインオーディション「PROJECT K(プロジェクト ケイ)」で選抜されたメンバーを含む5人組。Mio(ミオ)、Hana(ハナ)、Erin(エリン)、Soo-Ah(スア)、Yura(ユラ)の5人全員が日本人で、K-POPグループとなり、韓国語も流ちょうに話せる。グループ名「UNICODE」は、「Unity(統一性)」と「Code(コード)」の合成語で「UNICODEの音楽は、共用されるコードのように全世界で通じる」との意味が込められている。【セットリスト】1.Let me Love2.Blur3.Attention(NewJeansカバー)4.LATATA((G)I-DLEカバー)5.Gee(少女時代カバー)6.Spring Rain7.Spring in my 20th8.呼んで(Blur)