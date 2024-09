女性2人組音楽ユニット・ClariSのメンバー・カレンが、卒業することが公式サイトにて発表された。10月26日からスタートするライブツアー「ClariS AUTUMN TOUR 2024」もって卒業する。同ユニットは2014年6月にアリスが卒業し、同年11月に新メンバーのカレンが加わり、クララとカレンの2人で活動していた。公式サイトでは、「ClariSを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、カレンが「ClariS AUTUMN TOUR 2024」をもってClariSを卒業することになりました。突然のご報告となり、ファンの皆様には驚きとご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と説明。

「カレンは、ClariSの一員として多くの方々に支えられ、活動を続けてまいりましたが、新たな夢を追いかけるため、卒業を決断いたしました。これまでのご支援に対し、心より感謝申し上げます」。「今後もカレンの新たな道を温かく見守っていただくとともに、15周年に向けて更なる飛躍を目指すClariSへの変わらぬご支援をお願い申し上げます」と呼びかけた。また、カレンからの直筆メッセージも掲載され、「私ClariSのカレンは「ClariS AUTUMN TOUR 2024 ~Via Fortuna~」をもちまして ClariSを卒業することになりました」と報告。「大好きな皆さまを突然の発表で驚かせてしまい たいへん申し訳ありません。卒業の理由としましては、結婚して、私が育ってきたような温かい家庭を築きたい、という私のもう1つの夢を叶えるためです。私の活動は残りわずかですが、感謝の気持ちを精一杯届けていきたいと思います。ファンの皆さま、どうぞ最後まで温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。カレンの卒業発表を受けて、メンバーのクララは「カレンが見つけた温かい夢を、私は全力で応援したいと思います。私クララはこれからも変わらず皆さんに大好きな歌を届けていきます。この先のClariSもよろしくお願いいたします」とコメントした。今後はデビュー14周年を迎える10月にミニアルバム「AUTUMN TRACKS ー秋のうたー」(10/16発売)、BESTアルバム「ClariS 〜SINGLE BEST 2nd〜」(10/23発売)の2作品の新作リリースをリリース。BESTアルバム「ClariS 〜SINGLE BEST 2nd〜」発売の週末10月26日からは、3都市(全5公演)を巡るライブツアー「ClariS AUTUMN TOUR 2024」がスタートする。メンバーのカレンは同ツアーをもって卒業となる。ClariSは、クララとカレンの2人組ユニット。2010年10月にデビューし、シングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)をリリース。以降、多くのアニメ主題歌を担当し、28枚のシングルと3枚のミニアルバム、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムもリリースと精力的に活動している。2020年10月20日にはメジャーデビュー10周年を迎え、謎のベールに包まれていたClariSがキャリア初の配信ライブで素顔を明かすと大きな話題を呼んだ。■カレンのコメント(全文)いつもそばで支えてくださる皆さまへ私ClariSのカレンは「ClariS AUTUMN TOUR 2024 ~Via Fortuna~」をもちまして ClariSを卒業することになりました。大好きな皆さまを突然の発表で驚かせてしまい たいへん申し訳ありません。卒業の理由としましては、結婚して、私が育ってきたような温かい家庭を築きたい、という私のもう一つの夢を叶えるためです。昔から''多くの方を笑顔にしたい'' そんな夢を持つ私がクララという人生最高のパートナーと出逢い、ClariSとして一緒に歌を届け続けた10年間は、何ものにも代えがたい宝物のような時間です。たくさんの出逢いをいただき、ありがとうの輪が広がり クララと色々な夢を叶え続け、カレンという一人の人間をここまで成長させてくれたClariSという存在が特別であることは一生変わりません。私の活動は残りわずかですが、感謝の気持ちを精一杯届けていきたいと思います。ファンの皆さま、どうぞ最後まで温かく見守っていただけたら嬉しいです。■クララのコメント(全文)この度、カレンの卒業が発表されました。カレンが見つけた温かい夢を、私は全力で応援したいと思います。私クララはこれからも変わらず皆さんに大好きな歌を届けていきます。この先のClariSもよろしくお願いいたします。