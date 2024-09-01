¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¡¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤ÆÌ©ÊÄ¤Ç¤¤º¥¤¥é¥¤¥é¡ª¡¡¥¯¥ì¥Ï¤¬¶µ¤¨¤ëÎ¢µ»¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ç¿©ºà¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëºÝ¡¢¶õµ¤¤â°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯Ì©ÊÄ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¯¥ì¥Ï¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ì¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@krewrap_kureha¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÎ¢µ»¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¡ÖÌ©ÊÄ¡×¤¹¤ëÎ¢¥ï¥¶
¿å¤Ë¤Ä¤±¤ÆÂÞ¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¡¢¶õµ¤¤¬È´¤±¤Æ¡ÖÌ©ÊÄ¡×¤Ç¤¤ë¡ª
¤Ê¤ó¤È¡¢ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿å¡×¤È¡Ö¥Ü¥¦¥ë¡×¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¦¤ä¤êÊý
¡¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤è¤êÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¿å¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤ì¤ë¡£
¢¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¿©ºà¤òÆþ¤ì¡¢¸ý¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¿å¤ÎÃæ¤ËÄÀ¤á¤ë¡£
£¿ô¥»¥ó¥ÁÄø·ä´Ö¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉôÊ¬¤òÊÄ¤á¤ë¡£
¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉôÊ¬¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿å¤ËÄÀ¤á¤ë¡£¶õµ¤¤¬È´¤±¤¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¡¢ÂÞ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¿å°µ¤Ç²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ½ù¡¹¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÌ©ÊÄ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿©ºà¤òÄÒ¤±¤¿¤¤¡ÖÄÒ¤±ÃÖ¤ÎÁÍý¡×¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Î¿©ºà¡×¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÌÀÑ¤¬¸º¤ë¤È¡Ö¿©ºà¤Î»À²½¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¥¡¼¥×¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥¯¥ì¥Ï¥é¥¤¥Õ¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¡ÖÌ©ÊÄ¡×¤¹¤ëÎ¢¥ï¥¶¡ª