ÂÀÅÄ¸÷¡¢ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤Î¡ÖÍ¿ÌîÅÞÆ¤ÏÀ²ñ¡×Äó°Æ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¤ª¤¤¡ªÄÔ¸µ¡ª¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¤¬¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ç¤Î¡ÖÍ¿ÌîÅÞÆ¤ÏÀ²ñ¡×¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¤â¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡Ê¤½¤ì¤Ï¡Ë¹ñ²ñÃæ·Ñ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈ¤ÇÄÔ¸µ»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢Î©Ì±¤âÆ±¤¸»þ´ü¤ËÂåÉ½Áª¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÔ¸µ»á¤Ï¡ÖÊ¿Åù¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤â²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÄÔ¸µ»á¤Ï¡Ö¡Ê¾®Àô¡Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Ê¤ó¤«¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¤É¤¦»×¤¦¤Î¡©À¤½±¡£¤¢¤Ê¤¿¤º¤Ã¤È£´ÂåÌÜ¡¢£±£°£°Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¢¤¿¤ê¤¬Ê¹¤¯¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î·×²è¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©Í¿ÌîÅÞÆ¤ÏÀ²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤è¡¢¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ç¡£¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ç¤ÎÍ¿ÌîÅÞÆ¤ÏÀ²ñ³«ºÅ¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤¿ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡ÖÍ¿ÌîÅÞÆ¤ÏÀ²ñ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡Ö¤Ç¤â¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡Ê¤½¤ì¤Ï¡Ë¹ñ²ñÃæ·Ñ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤³¤ÇËþÂ¤¤¤¯µÄÏÀ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¤ª¤¤ÄÔ¸µ¡ª¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£