今週のUKチャートは、サブリナ・カーペンターがアルバム・シングル両チャートを制覇したのみならず、シングル・チャートのトップ3を独占した。エド・シーラン(2017年)、ハリー・スタイルズ(2022年)に次ぐ3人目で、その中では最年少かつ女性アーティストとしては全英チャート史上初の快挙だという。先週金曜日(8月23日)にリリースされたサブリナの通算6枚目のスタジオ・アルバム『Short n’ Sweet』は、初登場で1位を獲得。彼女のアルバムはこれまで、前作『emails I can’t send』(2022年)の41位が最高位で、初のトップ10ヒット、初の全英NO.1アルバムとなった。

