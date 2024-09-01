¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼¡ã¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ä¡¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó¤ò»Ï¤áÁ´¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶Å½Ì
¤Þ¤â¤Ê¤¯¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¸µ¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡ÊB.¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥à¡ÊDr.¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥µ¥È¥ê¥¢¡¼¥Ë¡ÊG.¡Ë¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤Î¸ø±é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë»ö¤ò´ê¤¤¡¢8·î28Æü¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
²ñ¾ì¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼°Ê¹ß¤â¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¥¸¥§¥Õ¡¦¥ê¥ó¥º¡¦ELO¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÊÆ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼¤ÎÁ°ºÂ¤Ë¤Ï¥é¥ô¥¡¡¼¥Ü¡¼¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó50Ê¬¤Î¥·¥ç¥¦¤Ç²ñ¾ì¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼¤Î¡ã¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Ï¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥µ¥ß¡¼¤Î50Ç¯¤ËÅÏ¤ë²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ´23¶Ê¡Ê¥á¥É¥ì¡¼´Þ¤à¡Ë¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó»þÂå¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë»ö¤Ï¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆÃ¤ËÄ¹Ç¯¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¿¤Á¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥à¤Ï¡¢¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼&¥¶¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Èà¤é¤È¤Î¸ÆµÛ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¤Ï¤º¤À¡£
ÊÌÌ¾ "¥ì¥Ã¥É¡¦¥í¥Ã¥«¡¼"¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥ß¡¼¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÀÖ¤¤"R"¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£º£²ó¥·¥ç¥¦¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥µ¥È¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Î²»¿§¤¬´°Á´¤Ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó¤À¤Ã¤¿»ö¤À¡£¼«¿È¤Î¤é¤·¤µ¤òÍÞ¤¨¤Æ¥¨¥Ç¥£Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÀ¨¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡£
¥¸¥ç¡¼¤¬¥¨¥ó¥É¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ð¥Ë¡¼¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î»ö¡¢¤Ê¤ó¤È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥®¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤·¡¢"¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼"»þÂå¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥ê¡¼¡¦¥í¥¹»þÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ä¡¢¥µ¥ß¡¼¤Î¥½¥í¥¥ã¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¡¦¥µ¥È¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Î¥½¥í¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¤Î¥½¥í¶Ê¤Î¤ßÈà¼«¿È¤Î²»¿§¤È¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥·¥ç¥¦³«»Ï¤«¤é°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥±¥Ë¡¼¡¦¥¢¥í¥Î¥Õ¤À¤Ã¤¿»ö¤¬ÅÓÃæ¤ÇÈ½ÌÀ¡£¥µ¥ß¡¼Û©¤¯¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÇºòÆü¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤Á¤é¤Ë¤¤¤ë¡£¸å¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¡¢¤¤¤Ä¤«ÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¥±¥Ë¡¼¡£¤³¤ÎÃË¤Ï24»þ´ÖÁ°¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Æ¡¢º£Ìë¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò³Ø¤ó¤À¤ó¤À¤è¡×¤ÈMC¤ÇÏÃ¤·¡¢¤É¤¦¤ê¤ÇÉ÷ËÆ¤â¥×¥ì¥¤¤â¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜ¸ø±é¤â¥±¥Ë¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥¬¡¼¤ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©¥¬¥Æ¥£Åù¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ëÂçÊª¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¶ÊÁ°¤Ç¥µ¥ß¡¼¤¬¥Æ¥¡¼¥é¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¥é¥Ã¥Ñ°û¤ß¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÅÏ¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤«¤é»æ¥³¥Ã¥×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤½¤Î¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥³¥Ã¥×¤Ë¥Æ¥¡¼¥é¤òÃí¤®¡¢µÒÀÊ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¶¤ëÉñ¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢½ª»Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢¿ÆÀÚ¤Ë¤â¥µ¥ß¡¼¤ÏMC¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ì¤é¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤ÆµÒÀÊ¤ËÅê¤²ÊÖ¤¹»ö¤â²¿ÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÁ°ÊýºÂÀÊ¤ÎÊý¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥µ¥ß¡¼¼«¿È¤â¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¥®¥¿¡¼¡¦¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î¾ìÌÌ¤â¿ô¶Ê¤¢¤ê¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É·ó¥µ¥¤¥É¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥é¥¤¡¦¥·¥¹¥ë¥¹¥¦¥§¥¤¥Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢¤«¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤Ï¥¨¥Ç¥£¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÊ¬¤òÊÌ¤Î¿Í¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤ë»ö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±º£²ó¤Î¥·¥ç¥¦¤¬¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¡£
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤È¥µ¥ß¡¼¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤â³Ú¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤äÅö»þ¤ÎMV¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î±é½Ð¤È¡¢¥Á¥¥ó¥Õ¥Ã¥È¤Î³Ú¶Ê¤â¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥â¥ó¥È¥í¡¼¥º¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Þ¤µ¤Ë¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¨¥Ç¥£Ë´¤º£¡¢¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¬¡¼¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÅö»þ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥µ¥È¥ê¥¢¡¼¥Ë¤ò¤Þ¤ÀÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÀ§Èó¤È¤â´Ñ¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡ý Sweeet Rock / Aki
¡ãThe Best of All Worlds 2024 Tour¡ä
Ì¾¸Å²°
2024Ç¯9·î20Æü(¶â)
NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§CBC¥Æ¥ì¥Ó»ö¶ÈÉô 052Ž°241-8118¡ÊÊ¿Æü10:00¡Á18:00¡Ë
Âçºå
2024Ç¯9·î22Æü(Æü)
Æ²Åç¥ê¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à
OPEN 16:00 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888¡Ê11:00-18:00 ¢¨Æü¡¦½Ë½ü¤¯¡Ë
Åìµþ
2024Ç¯9·î23Æü(·î¡¦µÙ)
ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
OPEN 17:00 / START 18:30
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥é¥¤¥Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó LIVENATION.CO.JP