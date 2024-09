まもなくの日本公演も待ち遠しいアメリカを代表するロックシンガーであるサミー・ヘイガー。今回のツアーは、元ヴァン・ヘイレンのオリジナルメンバー、マイケル・アンソニー(B.)に加えてジェイソン・ボーナム(Dr.)、ジョー・サトリアーニ(G.)を引き連れてヴァン・ヘイレンの多くの楽曲をプレイするものとなっている。あまりネタバレは避けたいところなのだが、少しでもこの公演に興味を持って貰える事を願い、8月28日に記載されたアメリカ・ナッシュビル公演の様子をお届けしたい。

<The Best of All Worlds 2024 Tour>



来日メンバー(予定):サミー・ヘイガー(Vo)、マイケル・アンソニー(B)、ジョー・サトリアーニ(G)、ジェイソン・ボーナム(Dr)名古屋2024年9月20日(金)Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 18:00 / START 19:00お問い合わせ:CBCテレビ事業部 052ー241-8118(平日10:00〜18:00)大阪2024年9月22日(日)堂島リバーフォーラムOPEN 16:00 / START 17:00お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00-18:00 ※日・祝除く)東京2024年9月23日(月・休)有明アリーナOPEN 17:00 / START 18:30お問い合わせ:ライブネーション・ジャパン LIVENATION.CO.JP