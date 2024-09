31日に行われたプレミアリーグ第3節ブライトン対アーセナルの試合では疑惑の判定が生まれている。



日本代表MF三笘薫が所属するブライトンはアウェイでのアーセナル戦で1-1の引き分け。惜しくも勝利とはならなかった一戦だが、この試合で話題を呼んでいるのが後半49分のアーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスの退場シーンだ。ライスはブライトンの自陣でのFKの際、ボールを外に出してしまい、その直後に蹴ろうとしたブライトンDFジョエル・フェルトマンに身体をキックされて倒されることに。このライスのプレイが警告対象となり、同選手はこの日2枚目となるイエローカードを受けて退場となった。





So many weird events in Declan Rice red card

1. Is it even a freekick to begin win?

2. Veltman doesn't take the freekick from where he was fouled

3. Veltman threw the ball at Rice who is walking away.

4. The ball is still moving as Veltman goes to kick it

5. Veltman kicks him pic.twitter.com/3WExPiTX5a