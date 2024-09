悲願の優勝を目指すアーセナルは第3節、ホームにブライトンを迎えたが試合は1-1の引き分けに終わっている。



この試合で物議を醸しているシーンが後半49分のアーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスの退場シーンだ。ライスはブライトンの自陣でのFKの際、ボールを外に出してしまい、その直後に蹴ろうとしたキッカーのジョエル・フェルトマンに身体をキックされて倒されることに。このライスのプレイが警告対象となり、この日2枚目となるイエローカードを受けて退場となった。





Football can be a strange beast. Imagine showing this video to someone with zero interest in the sport and explaining that the bloke in red is the one who was punished pic.twitter.com/LODIH7bZVN