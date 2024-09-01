Ä¶¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤Ç¶Ïº¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡ª Î¦¾å¶¥µ»¡È¥Á¡¼¥àÅâß·¡É¤¬Ä©¤ó¤ÀÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ÎÀè¤Ø¤ÎÄ©Àï
Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¥á¥À¥ëÂè£±¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÃË»Ò5000£í¡ÊT11/»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¡Ë¤ÎÅâß··õÌé¡£ÅìµþÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿Åâß·¤¬£²¿Í¤Î¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢À¤³¦µÏ¿¹¹¿·¤È¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢£²¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£°ÕÍßÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ë´ÑµÒ¤â¶½Ê³
30Æü¡¢ÃË»Ò5000£í¡ÊT11¡Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢µ¤²¹18ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ78¡ó¡¢É÷Â®13Ò¤Ç¡¢»þÀÞ¾®±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯¤¯¤â¤ê¶õ¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÏÂÅÄ¿Ìé¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö5000£íÆüÏÂ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÊÅâß·¡Ë¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÇÄ©¤ó¤À¥Á¡¼¥àÅâß·¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤Ï¡¢£³¥³¡¼¥¹¡£Î¾¤É¤Ê¤ê¤Ï¡¢Åâß·¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢¶áÇ¯¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÂç²ñ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥¤¥¨¥ë¥Ä¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥¨¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È¡¢ÅìµþÂç²ñ£·°Ì¤Î¥¸¥å¥ê¥ª ¥»¥¶¥ë¡¦¥¢¥°¥ê¥Ô¥Î ¥É¥¹ ¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤À¡£
¹æË¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁáÂ®¡¢¥¢¥°¥ê¥Ô¥Î ¥É¥¹ ¥µ¥ó¥È¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£¥Á¡¼¥àÅâß·¤Î£±¿ÍÌÜ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢À¶¿åÂöÇÏ¤À¡£À¶¿å¤Ï¡¢Åâß·¤ä¥³¡¼¥Á·ó¥¬¥¤¥É¤Î¾®ÎÓ¸÷Æó¤È¤Ï½êÂ°´ë¶È¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤âÀõ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö£´·îÃæ½Ü¤´¤í¤«¤é¡¢À¶¿å¥¬¥¤¥É¤¬»Å»ö¤òµÙ¿¦¤·¤ÆÀìÇ°¤·¡×¡ÊÅâß·¡Ë¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÂ©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢£²¿Í¤Ï£´ÈÖ¼ê¤Ë°ÌÃÖ¼è¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤Ç³°Â¦¤«¤éÈ´¤¤Ë¤«¤«¤ê¡¢£±¼þÌÜ¤Ç£³ÈÖ¼ê¡¢£²¼þÌÜ¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£À¶¿åÂöÇÏ¥¬¥¤¥É¤Ï²ñ¼Ò¤òµÙ¿¦¤·¤Æ¥¬¥¤¥É¤ËÀìÇ°
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2000£í¤«¤é3000£í¤Î´Ö¤ÇÀèÆ¬¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÅâß·¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤«²Ì´º¤Ë¤·¤«¤±¤ë¤¬¡¢¥¢¥°¥ê¥Ô¥Î ¥É¥¹ ¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢Á°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃæÈ×¤ÇÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥é¥¹¥È¾¡Éé¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤»¤º¹Ô¤³¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡×¡ÊÅâß·¡Ë¡¢£²°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢·ø¼Â¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·è¤·¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ä¤¢¤é¤Ð¡×¤È¤¤¤¦ÀÑ¶ËÀ¤¬¸«¤¨¤ëÁö¤ê¤Ç¡¢´ÑµÒ¤âÅ£¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££³°Ì¤Þ¤Ç¤¬À¤³¦µÏ¿¤Î°Û¼¡¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É
12¼þÈ¾¤Î¤¦¤Á£µ¼þÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï£·ÁÈÄøÅÙ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶¼þÌÜ¤´¤í¤«¤é½ù¡¹¤Ë¤Ð¤é¤±»Ï¤á¡¢¾å°Ì£³¡¢£´ÁÈ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£Åâß·¤Ï½ª»Ï£²°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¸½µÌÜ¡¢3000£í¤¹¤®¤Ç¥¬¥¤¥É¤¬À¶¿å¤«¤é¾®ÎÓ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢£±ÈÖ¼ê¤«¤é¾¯¤·Î¥¤µ¤ì¡¢£³ÈÖ¼ê¤È¶Ïº¹¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢£²°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢Á°¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£
¥ì¡¼¥¹¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢»Ä¤ê£²¼þ¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¥é¥¹¥È£±¼þ¡¢¡Ê¥Ú¡¼¥¹¤ò¡Ë¾å¤²¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×¡Ê¾®ÎÓ¡Ë¤È¡¢É¬»à¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤«¤±¤ë¡£¥´¡¼¥ë¸å¤ÎÅâß··õÌé
Á°²ó¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç¡ÖºÇ¸å¡¢Î¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÅâß·¡Ë¤È¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢¡Ö¥é¥¹¥È£²ÃÊ³¬¡¢£³ÃÊ³¬¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤òÎý½¬¤ÇÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º£²óÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡×¡Ê¾®ÎÓ¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Åâß·¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÏµÚ¤Ð¤º¡£¤·¤«¤·¡¢½ª»Ï¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¥¢¥°¥ê¥Ô¥Î ¥É¥¹ ¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤ï¤º¤«£³ÉÃ¸å¤ËÅâß·¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢£³°Ì¤Þ¤Ç¤¬À¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÄ¶¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤Î¡Ö¶â¡×
ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥àÅâß·¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¶áÊÕ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÅâß·¡Ë
¡ÖÅâß·Áª¼ê¤È¤Ï½»µï¤âÎÙ¤Ç¡¢¹ç½É¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ª¸ß¤¤Ê¬¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ì½ï¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤¬½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ª¤òÁÈ¤à¾®ÎÓ¸÷Æó¥¬¥¤¥É¡Êº¸¡Ë¤ÈÅâß·
¡Ö¡Êº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¥¿¥¤¥à¤Î14Ê¬40ÉÃÂæ¤Ï¡ËÁÀ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼¡¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤â¶â¤ò¡ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÅâß·¡Ë
¡Ö¡ÊÅâß·¤Ï¡Ë¶¥µ»Îò¤¬£·Ç¯¤¯¤é¤¤¡£¿¤Ó¤·¤í¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊµÏ¿¤Ï¡Ë14Ê¬35ÉÃ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
¤È¡¢Áá¤¯¤â¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦µÏ¿¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹¹¿·¤Ø¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀª¤ÈÅâß·¤È¤ÎÀÚâøÂöËá¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡££´Ç¯¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥à¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¤Î¤«¡£Àï¤¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
text by TEAM A
photo by AFLO SPORT