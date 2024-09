BTS ジミン、タイトル曲「Who」が英オフィシャルシングルチャートで自己最高記録を更新

BTS(防弾少年団)のジミンが、ソロ歌手として自身の記録を更新した。8月30日(以下現地時間)に発表された英オフィシャルチャートによると、ジミンの2ndソロアルバム「MUSE」のタイトル曲「Who」が、オフィシャルシングルチャートで48位を記録し、6週連続チャートインした。これで「Who」は、ジミンのソロ曲基準でオフィシャルシングルチャートに最長期間チャートインした曲となった。

先月26日、「Who」はオフィシャルシングルチャート4位に浮上し、ソロ曲基準でジミンの通算6番目のチャートインで、自己最高順位を更新した。この曲は発売から1ヶ月以上経っているにもかかわらず、オフィシャルシングルチャートにとどまり続け、依然として人気を博している。また、「Who」は「シングルダウンロード」(5位)、「シングルセールス」(6位)にランクインした。それ以外にもBTSが2020年に発売した4thフルアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の収録曲「We are Bulletproof : the Eternal」は約4年ぶりに「シングルダウンロード」(50位)と「シングルセールス」(51位)に再登場した。「Who」は、Spotifyが30日に発表した「ウィークリートップソンググローバル」(集計期間:8月23〜29日)で5位を記録。同曲は29日付「デイリートップソンググローバル」で6位を記録し、発売後42日連続で10位圏内にとどまっている。