¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡¦±Ý¸¶°ÍÆá¤Î¡í¿´¤ÎBluetooth¡í¤È¤Ï¡©¡Ö°°»³Æ°Êª±à¤Ç¹æµã¤·¤¹¤®¤Æ¡¢±à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
º£Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤ÈÏÃÂê¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤¬9·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤38¹æ¡Ù¤Ç½µ¥×¥ì½éÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£
´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÎÞ¤â¤í¤¤Èà½÷¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¢£QR¿åÃå¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È......
¡½¡½º£²ó¡¢½µ¥×¥ì½éÉ½»æ¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
±Ý¸¶¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤Ï¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ËºÜ¤ë¤ÈÇó¡Ê¤Ï¤¯¡Ë¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÇó¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Á°²ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤â¤¹¤´¤¯È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°ÍÆá¡Ê¤¤¤Ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©
±Ý¸¶¡¡¤Ï¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¢¤¢¤¤¤¦Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤Ê´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
±Ý¸¶¡¡»ä¡¢Âç¼«Á³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÁð¸¶¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ø½µ¥×¥ì ¥×¥é¥¹¡ª¡ÙÆâ¡Ö¡ÜSpecial¡×¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÉÕÏ¿¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¿åÃå¤âÃå¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Â¤Ï¤¢¤ÎQR¥³¡¼¥É¿åÃå¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«É¾È½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡£
±Ý¸¶¡¡¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤ÈÆ°²è¤ËÈô¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ÍÆá¤Á¤ã¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤«¤é¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¡©
±Ý¸¶¡¡»ïÌÌ¤ËºÜ¤ë¤´¤È¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤«¤é¡Ö°ÍÆá¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤ò¤¹¤´¤¯¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥ë¥¦¥ë¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±À¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Çº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡©
±Ý¸¶¡¡¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤Î»³¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤À¤±¤ÏSNS¤òµÙ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·ÈÂÓ¤ÎÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¤½¤³¤Ë¤âWi¡ÝFi¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Ï·ÈÂÓ¤â¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤â¹¹¿·¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°°»³Æ°Êª±à¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¡©
±Ý¸¶¡¡¤Ï¤¤¡¢3²ó¤â¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¨¡¢Æ°Êª±à¤Ç¹æµã¡©
±Ý¸¶¡¡°°»³Æ°Êª±à¤Ã¤Æ¡¢Å¸¼¨¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï²¿¤ÎÆ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¿©ÊªÏ¢º¿¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Çº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¥´¥á¥ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµã¤±¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡£
¡½¡½Æ°Êª±à¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¿Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
±Ý¸¶¡¡¤½¤·¤¿¤éÆ°Êª±à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¶¡¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ»Ø¤µ¤µ¤ì¤Æ¡£Æ°Êª±à¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¤Î¿Í¤Ë¤â¡Öµã¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ°Êª¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡£
±Ý¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ°Õ³°¤Ë¿´¤¬±ø¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ÉÕÏ¿¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
±Ý¸¶¡¡º£¡¢¤ª°ú¤Ã±Û¤·¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï1Æü5¸®¤È¤«Æâ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½²È¤òÃµ¤¹¾å¤Ç²¿¤ò°ìÈÖ½Å»ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡©
±Ý¸¶¡¡Î©ÃÏ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£°û¿©Å¹¤Î¶á¤¯¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ëÅ¹¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤ª¼ò¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¡©
±Ý¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤Î¡©
±Ý¸¶¡¡Á´Á³¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¹ÔÆ°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äñ¹³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤â¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¥¨¥Ã¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÆóÅÙ¸«¤µ¤ì¤Æ¡¢²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¡£´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©
±Ý¸¶¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â±ö´é¤«¤é¥½¡¼¥¹´é¡¢¥¬¥ó¥°¥í¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¡¢¿´¤ÎBluetooth¤¬Èô¤Ö¤«¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¤¤«......Í×¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°½Å»ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿´¤ÎBluetooth¤ÏÈô¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¡©
±Ý¸¶¡¡Ê·°Ïµ¤¡¢ÉþÁõ¡¢¿ÍÁê......¤È¤Ë¤«¤¯¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤é¡Ö¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯¡¹¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤ÐÀ¶·é´¶¤Ç¤¹¤«¤Í¡£À¶·é´¶¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
±Ý¸¶¡¡º£¹æ¤Ï»ä¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Î¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î°ÍÆá¤Á¤ã¤ó¤ÏÅù¿ÈÂç°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤É¡¢¥²¥Ã¥È¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤É¤³¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©
±Ý¸¶¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°......¤¤¤ä¸¼´Ø¤Ç¤¹¤Í¡£¸¼´Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤¹¤°¡Ö¤ªµ¢¤ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¿²¼¼¤ÎÅ·°æ¤Ï¡©
±Ý¸¶¡¡¤½¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢µ¯¤¤¿¤é¥É¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÆü¾ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç»ä¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤È¡Ö¡ÜSpecial¡×¤ÎÍ½¹ð¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤â¡£
±Ý¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡Öº£½µ¤Î¡ÜSpecial¤Ï......¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢²¿Æü¤âÁ°¤«¤é¤½¤³¤À¤±Îý½¬¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±Ý¸¶°ÍÆá¡ÊIna ENOHARA¡Ë
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹164Ñ
·ì±Õ·¿¡áA·¿
¡ûº£Ç¯2·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Áá¤¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ïÌÌ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë°ïºà¡£6·î¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£KIKS TYO¡ß½µ¥×¥ì¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤¬¼õÃíÈ¯Çä·èÄê¡£
¼õÃí´ü´Ö¡¿9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á29Æü¡ÊÆü¡Ë
KIKS TYO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¡ª¡Úhttps://kikstyo.com¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@ina_enohara¡Û
¸ø¼°X¡Ú@ina_enohara¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@ina_enohara¡Û
±Ý¸¶°ÍÆá¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¿´¤ÎBluetooth¡Áprologue¡Á¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ÀÄ»³Íµ´ë