「ドクターマーチン」からボリューム感のあるバイカーブーツが新登場。メタルプレートと分厚いソールが超クール

蒸し暑い日が続いていますが、秋アイテムがそろそろ欲しくなる時期。英国発のフットウェアブランド・ Dr. Martens (ドクターマーチン)からは、新作のバイカーブーツ「ANISTONE(アニストン)」が登場しました。ハイカットとローカットの2型で展開される新作アイテムで、足元から秋っぽ気分を味わいませんか?「ドクターマーチン」新作はアーカイブ着想のバイカーブーツ新作「ANISTONE」は、ドクターマーチンがこれまで数多く生み出してきたアーカイブの中から、バイカーブーツに着想を得たアイテム。

バイカーブーツらしいボリューム感と、ロゴ入りのガンメタルプレート装飾で、インダストリアルな雰囲気が特徴的です。モダンなシルエットにアップデートされた本アイテムは、タウンユースはもちろんのこと、フェスなどのアクティブシーンに愛用するのにもぴったりです。ハイカット「ANISTONE」は、『ブラック』と『ブラウン』の2色展開ここからは、ハイカットタイプのブーツを詳しく見ていきましょう。「Anistone Hi Black Wanama」(税込3万9600円)は、アッパーに、耐久性が高く光沢感があるワナマレザーを使用。足首のロゴ入りガンメタルプレート付きのベルトと、スモークカラーの分厚いアウトソールで、クールなデザインに仕上がっていますよ。『ブラウン』カラーの「Anistone Hi Dark Brown Burnished Waxy Pull Up Wp」(税込3万9600円)は、アッパーにヴィンテージのような風合いが特徴のプルアップレザーを採用。サイドに配置されたメタルパーツも、スモーキーなカラーで統一されています。アッパーとソールを繋ぐイエローのステッチと象徴的なヒールループで、マーチンらしさを存分に堪能できそう!シンプルなローカットブーツもかわいい『ブラウン』のハイカットブーツと同じアッパー素材を使った、ローカットスタイルの「Anistone Lo Dark Brown Burnished Waxy Pull Up Wp」(税込3万3000円)も見逃せません。こちらのシューズにはメタルパーツの装飾がないため、よりシンプルデザインに感じられそうですよ。スカートとコーディネートしてみるのもかわいい予感。インパクト抜群な新作バイカーブーツで、ちょっぴりクールなファッションを楽しんでみてくださいね。ドクターマーチン公式オンラインストアhttps://jp.drmartens.com/参照元:ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社 リリース