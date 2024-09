初心者でも安心して楽しめる、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のペーパークラフトブックがついに登場! すみっコぐらしファンの方はもちろん、クラフトがお好きな方、お子様にもおすすめです。2024年8月30日(金)に、主婦と生活社より新刊『すみっコぐらしのペーパークラフト はじめてでもあんしんです編』が新登場!作って使える、『すみっコぐらし』たちのとっても可愛いペーパークラフトが8種お楽しみいただけるご本です。

人気のテーマ「星空さんぽ」や「すみっコベビー」などのイラストを使用したページも掲載されており、全ページにルピ(ふりがな)が付いているので、小さなお子様も一緒に楽しめるのも嬉しいですね。さらに、はさみやカッターナイフの使い方の紹介や記号の説明など丁寧に解説したページを収録されており、ペーパークラフトのファーストブックとして最適です!すべてのページが本から切り離せる仕様になっているので作りやすい構造なのもポイント。ページによってはパーツも本から切り離せるものもあるので自分のレベルに合わせてみてね。ペンたてや宝箱などの他にも、ギフトボックスなど誰かにプレゼントするのにも活躍してくれる作品も収録されているので、幅広く作品を活用できそう。全国の書店、ネット書店のほか、Amazonや楽天ブックスでもお取り扱いされているのでチェックしてみてね。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.