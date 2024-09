BOYNEXTDOOR、先行公開曲「Dangerous」予告映像を公開…ユニークな歌詞と音楽に注目

BOYNEXTDOORが、先行公開曲「Dangerous」の予告映像を公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げた。8月31日午後、BOYNEXTDOORはHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、3rdミニアルバム「19.99」の先行公開曲「Dangerous」の予告映像を公開。この映像は、楽曲とミュージックビデオに関する様々なヒントを与え、BOYNEXTDOOR流のヒップホップに対する期待を高めた。

映像で6人のメンバーは、Y2Kの感性を活かしたスタイリングで目を引いた。強烈なヒップホップのビートと「Let's fill up some dopamine」「Please don't tell my mom and daddy」という歌詞も印象的だ。メンバーたちは「両親に言わないで」と歌い、果たして彼らが隠したい秘密は何なのか、好奇心を刺激する。また予告映像では若者たちの自由奔放な魅力を見せている。野心的な夜、BOYNEXTDOORはカラオケに集まり我を忘れて熱唱し、カラオケの画面には「Dangerous」のミュージックビデオが流れる演出で、新鮮さを加えた。2日に公開される「Dangerous」は、両親にバレたくない真夜中の逸脱を描いたヒップホップだ。ジェヒョン、テサン、ウナクが制作に参加し、遊び心いっぱいのエネルギーを盛り込んだ。彼らはこの曲について「メンバーたちの実際の経験を盛り込んだ歌詞とテーマがポイントだ」と伝えた。BOYNEXTDOORは5日、Mnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、1週間音楽番組で「Dangerous」のステージを披露する予定だ。そして9日午後6時、3rdミニアルバム「19.99」を発売し、タイトル曲「Nice Guy」のミュージックビデオを公開する。