タスを連結子会社化！三友システムアプレイザル「株式譲渡契約」締結

三友システムアプレイザルは、クラウド型アプリケーションサービスによる不動産評価を提供するタスの株式1,112株を朝日航洋から取得することについて合意し、2024年8月30日に、株式譲渡契約を締結しました。

三友システムアプレイザル「株式譲渡契約」締結

本株式取得は2024年9月30日を予定しています。

これにより、タスは三友の連結子会社(現行36.1%→取得後67%出資、33%は朝日航洋が継続保有)となります。

タスは、国内最大級の不動産データベースと三友の現地調査データおよびタス独自指標の空室率インデックスなどを活用して、インターネットにつながってさえいればブラウザ経由で利用できる「不動産のスピード評価」を2000年から提供しています。

専門知識がなくても、【だれでも・いつでも・クラウド経由】で簡単・迅速に「土地・建物評価、マンション評価、収益評価」を行うことができ、金融機関や不動産会社などに利用されています。

三友は、全国の不動産鑑定士・調査員約550人からなる【専門家ネットワーク】を活用し、不動産の鑑定評価・価格等調査から、詳細/簡易調査、現況調査、動産評価にいたるまで、幅広い評価・調査ニーズに対応し、高品質、スピーディ、リーズナブルな料金設定をコンセプトにサービスを提供。

オフィス・工場・商業施設・ホテル・病院・共同住宅・戸建住宅など多種多様な用途に対応し、金融機関・ノンバンク・サービサー・M&Aコンサル会社・不動産会社・一般事業会社などに利用されています。

不動産鑑定評価の取扱件数・年間約28千件は不動産鑑定業界トップ※の規模を誇ります。

また、三友の連結子会社には、農林水産業分野の評価に他社に先駆けて取り組んだ、「事業性評価研究所」があり、不動産担保に依存しない、【事業性に着目した評価】(=事業の将来キャッシュフロー自体を評価)を提供しており、官公庁、金融機関、商社、再生支援機関等のニーズに応えています。

※令和5(2023)年の国土交通省届出ベース

