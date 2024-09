和楽器バンドが、10月9日にリリースするベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』に収録される「千本桜(Re-Recording)」が9月2日放送の福岡・CROSS FM「UP↑UP↑」を皮切りに初オンエアとなる。メンバーにより “THANKS 〜八奏ノ音〜“ と名付けられたベストアルバムは、その名の通り、これまでの和楽器バンド10年の歩みと共にメンバー8人とこれまで共に歩んできたファンの皆さんへの感謝を詰め込んだ作品だ。

2024年10月9日(水)発売収録内容 全18曲収録 ※曲順未定【CD】・六兆年と一夜物語(Re-Recording)・千本桜(Re-Recording)・華火 (Re-Recording)・起死回生(Re-Recording)・雨のち感情論(Re-Recording)・細雪(Re-Recording)・Ignite・情景エフェクター・Singin’ for...・日輪・月下美人※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲・Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE・Starlight(I vs I ver.)※フジテレビ系⽉9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌・生命のアリア※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ・ブルーデイジー・The Beast※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ・GIFT(新曲)・八奏絵巻(新曲)■初回限定LIVE盤(CD+Blu-ray)CD+Blu-ray ¥8,580(税込) / UMCK-7253[Blu-ray 収録内容]10th Anniversary Best Live Selection初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録。(収録曲詳細は、後日発表致します。)トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入■初回限定Document盤(CD+DVD)CD+DVD ¥5,280(税込) / UMCK-7254[DVD収録内容]レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像。□トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入■CD Only盤(2CD)2CD ¥4,290(税込)/ UMCK-1778このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録。※Instrumental収録は、CD Only盤のみチェーンオリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:B5クリアカード(絵柄A)・Amazon.co.jp:B5クリアカード(絵柄B)・楽天:B5クリアカード(絵柄C)・TSUTAYA:B5クリアカード(絵柄D)・タワーレコード:B5クリアカード(絵柄E)・HMV:B5クリアカード(絵柄F)・アニメイト:B5クリアカード(絵柄G)・その他一般店共通:B5クリアカード(絵柄H)