ハナフサマユが10月2日、4thアルバム『色彩』をリリースする。同アルバムを引っ提げた東名阪ツアーに加え、全5公演のツーマンツアーを並行して開催することが発表となった。タイプの異なる2本立てツアーとなるものだ。<メジャー4thフルアルバム『色彩』リリースツアー 〜彩り〜>と題した東名阪ツアーは、11月1日の愛知・名古屋ell.FITS ALLを皮切りに、11月4日に大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE、11月14日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHAGE、そしてツアーファイナルとなる2025年4月25日の大阪なんばハッチまで、3都市4公演で開催されるものだ。

■4thアルバム『色彩』



2024年10月2日(水)発売TKCA-75246 2,800円(税込)▼CD収録楽曲01. エリンジウム02. 彩りキャンバス03. October04. Be Free05. Who am I06. 憂さ晴らし07. 星が降る度に08. 春と門出09. Darling I love you10. 栄光に向かって11. トリコ12. アステリズム▼先行デジタルシングル「栄光に向かって」2024年6月7日(金)配信開始配信リンク:https://tjc.lnk.to/TCwc1KIH▼先行デジタルシングル「春と門出」2024年3月1日(金)配信開始配信リンク:https://tjc.lnk.to/KTOOEbsH