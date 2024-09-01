¼Â¼ÌÈÇ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡È°ÛÎã¤Î»î¤ß¡É¤ÇÁíÀª28¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òÏ¢Â³²ò¶Ø Âè1ÃÆ¤ÏµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¦ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¦¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/01¡ÛAmazon¤ÈÅì±Ç¤Ë¤è¤ë¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ò¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤¹¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤òPrime Video¤Ë¤Æ11·î28Æü21»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¤òÅì±ÇÇÛµë¤Ë¤Æ12·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤³¤ÎÅÙ¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢9·î1ÆüÀµ¸á¤è¤ê¡¢1»þ´Ö¤´¤È¤ËÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤òÏ¢Â³¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Â¼Ì²½¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û½ÅÍ×¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ëÁÒ²Ê¥«¥Ê¤é
2020Ç¯¤Ë½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀÖºä¥¢¥«¤È²£Áä¥á¥ó¥´¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀßÄê¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¡¢¡È·ÝÇ½³¦¡É¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¤Ëí´í°¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤àÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
ËÜ³Ê»ÏÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Â¼Ì±ÇÁü²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÝ¯°æ³¤²»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢¤¢¤Î¡¢À®ÅÄÎ¿¤Ê¤Éº£¤ò¤È¤¤á¤¯ºÇ½Ü¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¸ø³«Ãæ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢1ÆüÀµ¸á¤«¤é1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬½ç¼¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»î¤ß¡£Àµ¸á¤ËÂè1ÃÆ¡¢13»þ¤ËÂè2ÃÆ¡¢14»þ¤ËÂè3ÃÆ¡Ä¤È17»þ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢1Æü¤Ë¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÏ¢Â³²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¤È¥ë¥Ó¡¼¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¡Êã·Æ£ÈôÄ»¡Ë¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤Î3¿Í¤À¡£
µÈÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×½éÂå¼ÒÄ¹¡¦ÀÆÆ£°í¸î¡£ÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¤ò¸«½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¾å¤²¤¿ÉÒÏÓ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¤Î»Ò¶¡¥¢¥¯¥¢¤È¥ë¥Ó¡¼¤¬»º¤Þ¤ì¤ëºÝ¤âÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¡£ÁÒ²Ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀÆÆ£°í¸î¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡Öçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¸½¼ÒÄ¹¡¦ÀÆÆ£¥ß¥ä¥³¡£¥¢¥¤Ë´¤¸å¤ËÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥¢¤È¥ë¥Ó¡¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿Èà¤é¤ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤ëÎ©Ìò¼Ô¤À¡£
¶â»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄÂÙ»Ö¡£ÍÄ¤¥¢¥¯¥¢¤Î±éµ»¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¤È¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥¢¤Î¡È¤¢¤ëÌÜÅª¡É¤Î¤¿¤á¤Ë±¢¤Ê¤¬¤é½õÎÏ¤¹¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤À¡£
Âè1ÃÆ¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£¤³¤Î¸å13»þ¤«¤é¤â¡¢·àÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÁíÀª28¿Í¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹²ò¶ØÍ½Äê¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¼Â¼Ì²½·èÄê
2020Ç¯¤Ë½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀÖºä¥¢¥«¤È²£Áä¥á¥ó¥´¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀßÄê¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¡¢¡È·ÝÇ½³¦¡É¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¤Ëí´í°¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤àÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
ËÜ³Ê»ÏÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Â¼Ì±ÇÁü²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÝ¯°æ³¤²»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢¤¢¤Î¡¢À®ÅÄÎ¿¤Ê¤Éº£¤ò¤È¤¤á¤¯ºÇ½Ü¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¸ø³«Ãæ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×³«ºÅ Âè1ÃÆ¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢1ÆüÀµ¸á¤«¤é1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬½ç¼¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»î¤ß¡£Àµ¸á¤ËÂè1ÃÆ¡¢13»þ¤ËÂè2ÃÆ¡¢14»þ¤ËÂè3ÃÆ¡Ä¤È17»þ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢1Æü¤Ë¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÏ¢Â³²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¤È¥ë¥Ó¡¼¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¡Êã·Æ£ÈôÄ»¡Ë¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤Î3¿Í¤À¡£
µÈÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×½éÂå¼ÒÄ¹¡¦ÀÆÆ£°í¸î¡£ÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¤ò¸«½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¾å¤²¤¿ÉÒÏÓ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¤Î»Ò¶¡¥¢¥¯¥¢¤È¥ë¥Ó¡¼¤¬»º¤Þ¤ì¤ëºÝ¤âÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¡£ÁÒ²Ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀÆÆ£°í¸î¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡Öçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¸½¼ÒÄ¹¡¦ÀÆÆ£¥ß¥ä¥³¡£¥¢¥¤Ë´¤¸å¤ËÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥¢¤È¥ë¥Ó¡¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿Èà¤é¤ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤ëÎ©Ìò¼Ô¤À¡£
¶â»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄÂÙ»Ö¡£ÍÄ¤¥¢¥¯¥¢¤Î±éµ»¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¤È¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥¢¤Î¡È¤¢¤ëÌÜÅª¡É¤Î¤¿¤á¤Ë±¢¤Ê¤¬¤é½õÎÏ¤¹¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤À¡£
Âè1ÃÆ¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£¤³¤Î¸å13»þ¤«¤é¤â¡¢·àÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÁíÀª28¿Í¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹²ò¶ØÍ½Äê¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û