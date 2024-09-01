1日午前11時28分ごろ、山梨県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、山梨県の甲州市、富士川町、富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、それに富士河口湖町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□山梨県

甲州市 富士川町 富士吉田市

都留市 大月市 上野原市

富士河口湖町

■震度2

□山梨県

甲府市 山梨市 山梨北杜市

笛吹市 中央市 身延町

道志村 西桂町 忍野村

山中湖村 鳴沢村 丹波山村



□埼玉県

秩父市



□東京都

小平市 国分寺市



□神奈川県

横浜旭区 三浦市 相模原緑区

秦野市 厚木市 南足柄市

中井町 松田町 山北町

湯河原町 愛川町 清川村



□長野県

佐久市 小海町 伊那市



□静岡県

富士宮市 富士市 小山町

■震度1

□山梨県

南アルプス市 甲斐市 市川三郷町

昭和町 小菅村



□埼玉県

小鹿野町 本庄市 越生町



□東京都

八王子市 昭島市 調布市

町田市 小金井市 日野市

東村山市 東大和市 西東京市

東京千代田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京練馬区 青梅市 あきる野市

日の出町 檜原村



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜中区 横浜保土ケ谷区

横浜磯子区 横浜金沢区 横浜戸塚区

横浜港南区 横浜緑区 横浜瀬谷区

横浜泉区 横浜青葉区 川崎中原区

川崎麻生区 横須賀市 平塚市

鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市

大和市 海老名市 綾瀬市

寒川町 大磯町 二宮町

相模原中央区 相模原南区 小田原市

伊勢原市 神奈川大井町 開成町

箱根町



□長野県

松本市 上田市 諏訪市

小諸市 茅野市 塩尻市

東御市 長野川上村 長野南牧村

南相木村 北相木村 佐久穂町

立科町 青木村 原村

筑北村 南箕輪村 王滝村

木曽町



□静岡県

沼津市 三島市 御殿場市

裾野市 静岡清水町 長泉町

熱海市 伊豆の国市 東伊豆町

松崎町 函南町 静岡清水区



□群馬県

群馬上野村 神流町 下仁田町

群馬南牧村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。