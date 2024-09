鼠径ヘルニア(脱腸)の手術とは？ どんな症状でも日帰り手術可能って本当？

鼠径ヘルニア(脱腸)は、腹部の内臓が鼠径部(太ももの付け根あたり)から飛び出す病気であり、痛みや不快感を伴うことが多くあります。患者の9割は男性ですが、女性にも起こりうるのだそうです。鼠径ヘルニアは、どのように診断され、どのような治療をするのでしょうか? そこで鼠径ヘルニアの病態や治療について、「東京たかはしクリニック練馬院」の高橋昂大先生に解説してもらいました。

監修医師:

高橋 昂大(東京たかはしクリニック練馬院)

2010年日本大学医学部卒業。日本赤十字社医療センター外科、東京大学医学部附属病院心臓血管外科、新東京病院心臓血管外科、メディカルトピア草加病院などに勤務。2020年海外留学(Khoo Teck Paut Hospital)。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、日本消化器外科学会指導医、下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による指導医、日本内視鏡外科学会内視鏡外科技術認定医、The European Association for Endoscopic Surgery、The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)。

鼠径ヘルニア(脱腸)って何? 医師が解説

編集部

鼠径ヘルニアについて教えてください。

高橋先生

鼠径ヘルニアとは、足の付け根の付近で筋膜が薄いところから、内臓が腹腔の外に飛び出た状態で、いわゆる脱腸とも呼ばれるものです。50代以上に多く、患者さんの約9割が男性とされていますが、女性にも起こりうる疾患です。

編集部

どんな症状が出るのですか?

高橋先生

初期は、太ももの内側や鼠径部に痛みや重苦しい感じがあり、その後に膨らみを自覚するようになります。飛び出た内臓が大腸の場合、便秘が起こり、小腸であれば腸閉塞、膀胱の場合は排尿障害を起こします。初期は、飛び出てしまっても指で膨らみを押すことで引っ込みますが、放置しておくと嵌頓(かんとん)状態となります。そうなると腸が狭くなり、首を締められたような状態になって血流が悪くなり、腹膜炎となるリスクがあります。そうなった場合は緊急手術の適応となります。

編集部

どうして内臓が外に飛び出てしまうのですか?

高橋先生

男性には鼠径管があります。これは、胎児の時期にはお腹の中にあった睾丸を、体の外側に出すための管です。加齢などにより筋肉自体が痩せてしまったり、腹圧がかかったりするとこの鼠径管が開きやすくなり、腸が入り込んでしまうことがあるのです。女性の場合は、加齢や出産などにより筋肉や筋膜が緩んだり、腹圧がかかる状態が続いたりした際に発症します。

鼠径ヘルニアの診断、治療についても知りたい!

編集部

鼠径ヘルニアはどのように診断されるのですか?

高橋先生

鼠径ヘルニアは、鼠径部にこぶのような膨らみやしこりを確認できるケースがほとんどなので、視診と触診で診断を行います。さらには、飛び出している箇所の状態を下腹部CT検査やエコー検査を用いて確認します。

編集部

治療はどのように行われるのですか?

高橋先生

鼠径ヘルニアの治療には、腹腔鏡下修復術と昔からある鼠径部を3~4cm程度切る鼠径部切開法があります。早期に社会復帰したい方は、腹腔鏡下修復術をお勧めしています。

編集部

もう少し詳しく教えてください。

高橋先生

一般的な鼠径ヘルニアの腹腔鏡下修復術は、おへそに1cmほどの穴を計3ヶ所あけ、カメラで確認しながら手術を行います。医療機関によっては0.5cm程度の穴を3ヶ所あけるだけで手術ができる場合もありますので、早急な術後の回復を希望される方は探してみてください。いずれにせよ、昔ながらの鼠径部切開法は、お腹を3~4cmくらい切り、開いて確認しながら行うので、それと比べると圧倒的に負担が少ない術式と言えます。

鼠径ヘルニアの手術は日帰りで可能ってホント?

編集部

鼠径ヘルニアの術後について教えてください。

高橋先生

例えば当院でしたら、先ほどお伝えした0.5cm程度の穴を3ヶ所あける形で手術をするため、術後は1~2時間ほどで歩行可能となり、術後2時間以降は飲水や食事も可能です。手術当日に帰宅もできます。

編集部

どんな状態でも日帰り手術は可能なのですか?

高橋先生

鼠径ヘルニア自体がどんな状態であっても、日帰り手術は可能です。しかし、例えば透析をしているなど、並存疾患によりリスクの高い方は、入院での手術を勧められることもあります。

編集部

高齢でも日帰り手術は大丈夫なのでしょうか?

高橋先生

高齢でもたくさんの方が日帰り手術を受けています。特に、高齢ですと腹筋が少ないため、創の痛みが少なく、手術当日から普通の生活をされる方も多くいらっしゃいます。高齢者の場合は、例え短期であっても、脳が混乱してしまったり(せん妄)、体力が落ちてしまったりといった入院の影響を受けやすいので、逆に高齢の方であるほど、日帰りでの手術がお勧めです。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

高橋先生

鼠径ヘルニアは治療技術などが進み、比較的に楽に治療を受けられるようになり、日帰り手術も増えてきています。男性だけの疾患というイメージもあるかもしれませんが、女性もかかる病気ですので、思い当たる症状のある方や診断を受けていても、何となく治療を先延ばしにしている方などは、日帰り手術に対応している医療機関に早めに相談してみてはいかがでしょうか?

編集部まとめ

鼠径ヘルニアは、医療技術の進歩によって治療が比較的簡便になってきており、日帰り手術も増えてきているとのことでした。根本治療をすることで、また飛び出してきたらどうしよう、という不安を解消できますので、ぜひ一度、お近くの日帰り手術に対応している医療機関に相談してみることをお勧めします。

医院情報

東京たかはしクリニック練馬院

所在地〒177-0033東京都練馬区練馬高野台1-5-4 デコラート高野台2階

アクセス西部池袋線「練馬高野台駅」より徒歩1分

診療科目消化器内科、消化器外科

080-4783-8526

