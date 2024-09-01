3Ç¯Á°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤Æ±À³¡Ä¸òºÝÁê¼ê²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤ÎÃË¡ÖÈà½÷¤¬ÅÝ¤ì¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÊó¡¡½÷À¤Ï»àË´¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è
8·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Èø¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç2¿Í¤¬Æ±À³Ãæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁýÅÄÎËÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ï8·î¡¢½ÂÃ«¶è¹Èø¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÂ¼ÅÄ·ë¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Î´é¤Ê¤É¤ò²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢1ÆüÄ«Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁýÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡ÖÈà½÷¤¬ÅÝ¤ì¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤éÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤Ï3Ç¯Á°¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÁýÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÁýÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉô²°¤Î²¹ÅÙ¤ò½ä¤Ã¤Æ¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¼ç»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Î¾Ü¤·¤¤»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£