サザンオールスターズが、「ジャンヌ・ダルクによろしく」のフルバージョンを9月9日(月)に配信リリースすることが決定。本日・9月1日(日)より、全国ラジオでフルバージョンのオンエアが解禁となった。

デビュー記念日である今年6月25日、“サザンオールスターズ、続くー”というキャッチコピーと共に、9年振り16枚目であるオリジナル・アルバムの制作発表、新曲「恋のブギウギナイト」の配信リリース&ドラマ『新宿野戦病院』(フジテレビ系水曜22時~)主題歌への起用、野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』の出演を発表。『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』へは、6年ぶり3度目の出演であり、9月23日(月・振休)に大トリとして出演する。“最後の夏フェス出演”として発表されている本ステージはチケットの応募が殺到し、急遽ヘッドライナーだけを生中継する日本全国300館以上でのライブ・ビューイングの実施が決定した。

これらの発表に続いて、7月上旬に桑田佳祐のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM/JFN系列・毎週土曜23時放送)にてサプライズ・オンエアされたのが新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」。本楽曲は、TBS系スポーツ2024テーマ曲として起用され、先日閉幕したパリオリンピックや、現在開催中のパリパラリンピックをはじめTBSのスポーツ中継やニュースで使用。様々なスポーツに励む選手たちを称え、夏の思い出に華を添えている。これまで解禁されていたのは、TBS公式YouTubeチャンネルにて公開されているスペシャルムービーや全国ラジオなどの放送用に編集されたエディット・バージョンのみで、桑田のレギュラーラジオ以外ではフルバージョン音源を聴くことができなかったが、今回、楽曲のリリースが決定。9月9日(月)から各ストリーミングおよびダウンロードサービスにて配信が開始される。情報解禁にあたり、ジャケット画像も公開となった。

さらに、本日より全国のラジオ局でフルバージョンの音源が解禁。配信リリースに先駆けてラジオでは楽曲を聴くことができる。

「ジャンヌ・ダルクによろしく」