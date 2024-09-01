ÉÙ»Î»³¡ÖµÈÅÄ¥ë¡¼¥È¡×¥²¡¼¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¡¡¡Ö´Ø½ê¡×»×¤ï¤»¤ë³Ê»Ò¾õ
¡¡»³Íü¸©¤Ï28Æü¡¢¼¡¤Î²Æ»³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¸©Â¦ÅÐ»³Æ»¡ÖµÈÅÄ¥ë¡¼¥È¡×5¹çÌÜ¤Ë¾ïÀß¤¹¤ëµ¬À©¥²¡¼¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÉÙ»Î»³¤Î¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤È¤·¤ÆÄ»µï¤Î°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢´Ø½ê¤ò»×¤ï¤»¤ë³Ê»Ò¾õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¸«ÄÌ¤·¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û»³ÍüÂ¦¡ÖµÈÅÄ¥ë¡¼¥È¡×¡¡¿·¤¿¤ÊÆþ»³µ¬À©»Ï¤Þ¤ë
¡¡¥²¡¼¥È¤Ï¡¢ÅÐ»³Æ»¤ÎÉý¤Ë¹ç¤ï¤»²£8¥á¡¼¥È¥ë¡£º¸±¦¤Ë¹â¤µÌó3¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î»ÙÃì¤òÎ©¤Æ¡¢»ÙÃì¤ÎÎ¾ÏÆ¤ËÌë´ÖÄÌ¹ÔÍÑ¤ÎÈâ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£Ãæ±ûÉô¤Ï´Ñ²»³«¤¤Ç¡¢¹â¤µÌó2¡¦3¥á¡¼¥È¥ë¡¢Èâ1Ëç¤ÎÉý¤ÏÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡£¿§¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ãã¤ä¾Ç¤²Ãã¤ò»È¤¦¡£µ¤¸õ¤¬¸·¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ëÅ´¹üÂ¤¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¸©¤Ïº£²Æ¡¢Æþ»³µ¬À©¤Î¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥È¤ò5¹çÌÜ¤Ë²¾Àß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£9·î10Æü¤ÎÊÄ»³°Ê¹ß¡¢²¾Àß¥²¡¼¥È¤òÅ±µî¤·¤Æ¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢Ç¯Æâ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£¡Úº´Æ£·°¡Û