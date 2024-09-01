¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶¥ÇÏ¥Ë¥å¡¼¥¹ ÂÀºË·¼²ð¡¡JRAÄÌ»»1Ëü2000²óµ³¾è¡¡¸½Ìò20¿ÍÌÜ ÂÀºË·¼²ð¡¡JRAÄÌ»»1Ëü2000²óµ³¾è¡¡¸½Ìò20¿ÍÌÜ 2024Ç¯9·î1Æü 10»þ54Ê¬ ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡ÂÀºË·¼²ð¡Ê45¡Ë¤ÏÃæµþ2R¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥³¥Ê¥ó¤ÇJRAÄÌ»»1Ëü2000²óµ³¾è¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»Ë¾å37¿ÍÌÜ¡¢¸½Ìò20¿ÍÌÜ¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÉðË¤ò¶ì¶¤«¤éµß¤Ã¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¡¢¤¤¤ë¤«¤Ê¡× ¡Ö¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×ÉðË¡¡³¤³°¶¥ÇÏ¾ì¹¶Î¬¤ÎÄÁ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¡Ä¡× ÉðË¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¼ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡× Âç¹¾¸¶»Õ¡¡JRAÄÌ»»300¾¡¤ØM1¤Ç¥é¥¹¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡ª6Æ¬½àÈ÷¡Ö²ù¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡×