BIGBANGのD-LITE、SOLのコンサートにサプライズ登場！「歴史的な日」

BIGBANGのD-LITEが、SOLの単独コンサートにサプライズ登場した。SOLは8月31日午後、ソウルオリンピック公園オリンピックホールで単独コンサート「TAEYANG 2024 TOUR 'THE LIGHT YEAR' IN SEOUL」を開催し、ファンと会った。この日、SOLは2階の観客席から登場し、ファンの間を歩きながらパフォーマンスを繰り広げた。続いて、ピアノを弾いてBIGBANGの「A FOOL OF TEARS」のステージを披露して、感動を呼んだ。

特に、「A FOOL OF TEARS」のステージの終わり頃にはD-LITEがサプライズ登場し、SOLとデュエットをしてファンを驚かせた。SOLは「D-LITEとこの歌をこんなに久しぶりに歌えるなんて、感無量だ」と話した。D-LITEは「歴史的な日だ。あまりにも感激して、後ろでピアノの演奏と兄さんの声を聞いていたら涙が出た。涙を我慢して降りてきた。“涙だけのバカ”になるところだった」と明かした。SOLは「D-LITEはご存知のように本当に忙しい。僕もチャンネル登録している。とても面白い。忙しい中、僕のコンサートだからとサポートしに来てくれた」と感謝を表した。D-LITEは「事実、ヨンベ(SOLの本名)兄さんとの一番最近のステージは今年3月だった。僕が韓国でファンミーティングをしている時、忙しい中来てくれて感動した。今日、来ないという選択肢はなかった。SOLはいつもそこにいる。変わったことがあれば僕の心だろう。今日をきっかけに、もっと熱い友情を固めるきっかけになるのではないかと思う。とても幸せだ」と伝えた。続いてD-LITEは、ソロ曲「Wings」のステージを飾り、SOLと共に「BANG BANG BANG」「FANTASTIC BABY」「WE LIKE 2 PARTY」を披露し、圧倒的なエネルギーを見せた。