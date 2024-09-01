µ¹ÌîÏÑ»ÔÄ¹Áª¤¬¹ð¼¨¡¢3¿ÍÎ©¸õÊä¡¡¶Ì¾ëÃÎ»öÇÉ¤È¼«¸ø¸õÊä¤¬ÂÐ·è
¡¡ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¤¬¤¢¤ë²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¤Î»ÔÄ¹Áª¤¬1Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢Á°»ÔµÄ¤Î¿·´éÅí¸¶¸ù¡Ê¤È¤¦¤Ð¤ë¤¤¤µ¤ª¡Ë»á¡Ê65¡Ë=Î©·û¡¢¶¦»º¡¢¼ÒÌ±¡¢²Æì¼Ò²ñÂç½°¿äÁ¦=¡¢¼§µ¤Ãµºº²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¿·´éÈæ²ÅÎ´»á¡Ê47¡Ë¡¢¸µ¿¦¤Îº´´î¿¿½ß¡Ê¤µ¤¤Þ¤¢¤Ä¤·¡Ë»á¡Ê60¡Ë=¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¿äÁ¦=¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ÏºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡¡ºß²ÆìÊÆ·³´´Éô¤Î¸ì¤Ã¤¿ËÜ²»
¡¡»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¾¾ÀîÀµÂ§»á¤¬7·î¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Áªµó¡£»ÔµÄ¤ò8´üÌ³¤á¤¿Åí¸¶»á¤Ï¡¢¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤é¡Ö¥ª¡¼¥ë²Æì¡×ÀªÎÏ¤¬»Ù±ç¡£2012Ç¯¡Á18Ç¯¤Ë»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿º´´î¿¿»á¤Ï¡¢¾¾Àî»á¤Î¡Ö¸å·Ñ¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡ÖÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¤ÎÁá´üÊÖ´Ô¡×¤ÎÁÊ¤¨¤Ï2¿Í¤È¤âÂå¤ï¤é¤º¡¢°ã¤¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¿Ê¤á¤ëÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å¤Ø¤Î°ÜÀß·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Åí¸¶»á¤Ï¡¢°ÜÀßÈ¿ÂÐ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ÊÕÌî¸Å¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Æð¼åÃÏÈ×¤Î²þÎÉ¤¬Æñ¹©»ö¤È¤Ê¤ê¹©´ü¤¬ÂçÉý¤Ë±ä¤Ó¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÉáÅ·´ÖÊÖ´Ô¤Ï¡Ë¤µ¤é¤Ë¿ô½½Ç¯¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÅþÄì¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤ÎÊýË¡¤òÀ¯ÉÜ¤Ï¤È¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´´î¿¿»á¤Ï·×²è¤òÍÆÇ§¤·¡¢¡Ö2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡×¤È¤µ¤ì¤ëÉáÅ·´Ö¤ÎÊÖ´Ô´üÆü¤ÎÌÀ¼¨¤ä¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤Î´°À®¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÊÕÌî¸Å¤ØÉáÅ·´Ö¤ÎÉôÂâ¤ò¡ÖÀè¹Ô°ÜÃó¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÊÖ´Ô¤ÎÆ»¶Ú¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ä¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ê¾®ÌîÂÀÏº¡Ë