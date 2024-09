9年ぶり16枚目のオリジナル・アルバムを制作中のサザンオールスターズが、新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」を9月9日(月)に配信リリース。全国ラジオではフルバージョンのオンエアが解禁となった。本楽曲は、TBS系スポーツ2024テーマ曲として起用され、先日閉幕したパリオリンピックや、現在開催中のパリパラリンピックをはじめTBSのスポーツ中継やニュースで使用。様々なスポーツに励む選手たちを称え、夏の思い出に華を添えた。これまで解禁されていたのは、放送用に編集されたエディット・バージョンのみだったが、今回フルバージョンのリリースとなる。

ライブ・イベント情報



<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>日程:2024年9月14日(土)・15日(日)/21日(土)・22日(日・祝)・23日(月・振休)会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)※出演日は9月23日(月・振休)となります。※チケットに関する詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」公式サイトをご確認ください。http://rijfes.jp