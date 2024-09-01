ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬£´£´¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤âÂ³¤¤¤Æ¾×·â¤Îà£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ªá¹ë²Ú£³Ï¢È¯!
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ªá¤¬£³¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÎÎ¥¤ì¥ï¥¶¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Öà³Î¿®Êâ¤á¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°ì·â¤À¤Ã¤¿¡££¸·î£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£±Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Á¥§¥¤¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Î½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¥±¥ê¡¼¤Î£¸µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤¹¤¯¤¤¤¢¤²¡¢ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£·£µ¡¦£²¥¥í¡¢Èôµ÷Î¥£±£²£¸¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤ÏÁ°Ìë¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤«¤é£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£´£´¹æÀèÀ©ÃÆ¡£Å¨ÃÏ¤¬ÈáÌÄ¤È¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Â³¤¯£²ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤â£²µåÌÜ¤òÃ¡¤¡¢º¸ÍãÀÊ¤ËÈôµ÷Î¥£±£²£±¡¦£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Î£±£´¹æ¥½¥í¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¾×·â¥·¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢£²ÀïÌÜ¤Î£³ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬º£¸å¤Ï½éµå¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ë±¿¤ó¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¤Î£±£¹¹æ¥½¥í¡£Èôµ÷Î¥£±£³£³¡¦£±¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤éà£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ªá¤Ë¤è¤ë£³¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£ÂçÃ«¤Ï£²²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÃæµ¾Èô¤Ç£¹£¸ÂÇÅÀÌÜ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦¥ª¥º¥Ê¤È¥È¥Ã¥×¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¼ºÂ®ÃÎ¤é¤º¤À¡£