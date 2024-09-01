¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡õ²è²È¡¢19ºÐº¹·Ý½Ñ²ÈÉ×ÉØ¡¡¡È³¨¡É¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÆë¤ì½é¤áÌÀ¤«¤¹
¥´¥À¥¤¥´¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¡¼µÈÌî¤È¡¢ºÊ¤Ç²è²È¤ÎµÈÌî¾Í¹¾»á¤¬¡¢9·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÆïÅÄ»ÞÎ¤»Ò¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£¥ß¥Ã¥¡¼µÈÌî¡õµÈÌî¾Í¹¾»á¡¢·ëº§·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ
¶áÇ¯¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤ÏÂæÏÑ¤Ç¡¢¾Í¹¾¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂç¤¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Ï¶¦¤ËÀ¤³¦¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤Îº¹19ºÐ¤Î·Ý½Ñ²ÈÉ×ÉØ¡£·ëº§¤Ï2007Ç¯¤Ç¡¢·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï¥´¥À¥¤¥´¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê³¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¾Í¹¾¤µ¤ó¤Î³¨¡£Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¤Î·Ý½ÑÂç³Ø¤ËÎ±³ØÃæ¤À¤Ã¤¿¾Í¹¾¤µ¤ó¤òË¬¤Í¡¢¤½¤Î³¨¤Ë·è¤á¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Í¹¾¤µ¤ó¤Ë¤â¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êª»ö¤ò¿¼¤¯ÆÍ¤µÍ¤á¤ë·Ý½Ñ²ÈÆ±»Î¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤Î»þ¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¤¡¢½ª»Ï¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤ë¡£
ÆïÅÄ»ÞÎ¤»Ò¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£¥ß¥Ã¥¡¼µÈÌî¡õµÈÌî¾Í¹¾»á¡¢·ëº§·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ
¶áÇ¯¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤ÏÂæÏÑ¤Ç¡¢¾Í¹¾¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂç¤¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Ï¶¦¤ËÀ¤³¦¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤Îº¹19ºÐ¤Î·Ý½Ñ²ÈÉ×ÉØ¡£·ëº§¤Ï2007Ç¯¤Ç¡¢·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï¥´¥À¥¤¥´¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê³¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¾Í¹¾¤µ¤ó¤Î³¨¡£Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¤Î·Ý½ÑÂç³Ø¤ËÎ±³ØÃæ¤À¤Ã¤¿¾Í¹¾¤µ¤ó¤òË¬¤Í¡¢¤½¤Î³¨¤Ë·è¤á¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Í¹¾¤µ¤ó¤Ë¤â¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êª»ö¤ò¿¼¤¯ÆÍ¤µÍ¤á¤ë·Ý½Ñ²ÈÆ±»Î¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤Î»þ¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¤¡¢½ª»Ï¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤ë¡£