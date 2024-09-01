ÎáÏÂºÇ¶¯¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤ò·è¤á¤è¤¦¡ÒA¥Ö¥í¥Ã¥¯½à¡¹·è¾¡¡Ó¸¶ÅÄ°ªVSÃÝËó¹È
¡¡8·î23Æü¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¡¢4¶¯¤Î¤É¤³¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â½éÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂºÇ¶¯¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤ò·è¤á¤ëÄº¾å·èÀï¤Ï¡¢NHK¤ÎÀÖÌÚÌî¡¹²Ö¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¡£¤µ¤Æ¡¢¤ªÂæ¾ì¤ÎÆ±ÌçÂÐ·è¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¨¡¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý¯ºä46¤Ç³èÌö¤·¤¿¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¡Ê24¡Ë¤È¸µ½÷Î®´ý»Î¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÃÝËó¹È¥¢¥Ê¡Ê26¡Ë¡£°Û¿§¤ÎÂÐ¶É¤ÇÀè¼ê¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ï¸¶ÅÄ¥¢¥Ê¤À¡£½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´Ý»³Âç¼¡Ïº»á¤Ï¤³¤¦É¾¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤Ï¸«¤»¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¿åÊ®¼Í¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥í¥±¤Ç¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ë°ìËë¤â¡Å¡Å¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤â¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¥í¥±¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ï¥¥Á¥é¤Î´üÂÔÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·Á¤Î¤¤¤¤¥Ð¥¹¥È¤È¼ã¡¹¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤«¤é·ò¹¯Åª¤Ê¥¨¥í¥¹¤ò¿¶¤ê»µ¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¸¶ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡¢Ì¡²è»ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯7·î¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÀ¶Á¿¤Ê¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÏÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤Ç¥·¥ß¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¯¡¢É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤¬¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¸å¼ê¤ÎÃÝËó¥¢¥Ê¤Ë¤Ï°ìÆü¤ÎÄ¹¤¢¤ê¡£Æþ¼ÒÁ°¤Î20Ç¯12·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÌëÌÀ¤±Á°¡¢¹È¤µ¤¹¡£¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈ©¤ÎÏª½Ð¤³¤½¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ð¥¹¥È¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤â¥Ë¥Ã¥È°áÁõ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÝËó¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Æ¾ì¤Ë¸«¤»¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡£6·î¤ËÍ¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¾´ý¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥¹¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ý»³»á¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¤³¤Î²Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬ÏÂÂÀ¸Ý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£
¡Ö¶É¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ªÂæ¾ìËÁ¸±²¦¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Áí½Ð¤ÇÏÂÂÀ¸Ý¤òÌÔÎý½¬¡£¸¶ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½Ð¤·Êª¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¤ÏËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤Ç¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Õ¥ê¡¼¥º¡£ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÎ¾¥¢¥Ê¶¦¤Ë´°àú¤Ê¥Ð¥Á¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤«¡£
¡¡·ÝÇ½É¾ÏÀ²È¤ÎÊ¿ÅÄ¾ºÆó»á¤¬2¿Í¤òÉ¾¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥ª¥È¥³´ØÏ¢¤ÎÉâ¤¤¤¿ÏÃ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë½è½÷¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ¶Î÷·éÇò¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¶É¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë°ïºà¤Ç¤¹¡×
¡¡Î¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÀéÆü¼ê¡×¤«¨¡¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢ÃÝËó¥¢¥Ê¤Ëà¹¥¼êá¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤È¸À¤ï¤ì¤ëº£¡¢¥Õ¥¸¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÃÝËó¥¢¥Ê¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤¬Âç¹¥É¾¡£8·î17Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤È¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢4Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡Ø²¼¥Í¥¿OK¡Ù¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¿§¹á¤Ç¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ê¿ÅÄ»á¡Ë
¡¡¤Ä¤¤¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿ÃÝËó¥¢¥Ê¡£¤³¤³¤ÇÁ°½Ð¡¦´Ý»³»á¤¬¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥¹¥È¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¥Õ¥¸¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¸½ºß¤Ï°éµÙÃæ¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¡Ê33¡Ë¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤³¤Ç½ª¶É¡£ÃÝËó¥¢¥Ê¤¬½à·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£