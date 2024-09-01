»ûÈø¤Ê¤ï¤»³Éô²°¤Î¥æ¥ë¥æ¥ëµç¾õ¤ò¹ðÈ¯¡Ö½÷¾¤µ¤ó¤ÏÉÔºß¤Ç¿ÆÊý¤ÈÎÏ»Î¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³»°Ëæ¡×
¡¡ÀèÂå¤Î»Õ¾¢¤âÁðÍÕ¤Î±¢¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯2·î¤Ë¿·ÂÎÀ©¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿ï¤»³Éô²°¤ÎÉ¾È½¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤Î¤À¡£¤É¤¦¤â¡¢¿·»Õ¾¢É×ºÊ¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤ÆÉô²°¤Î¶õµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Å¡Å¡£
¡Ö¿ÆÊý¤ÈÄï»Ò¤¿¤Á¤¬Í§Ã£¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¥«¥±¥é¤â¤Ê¤¤¡£·Î¸Å¤³¤½¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÂå¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¥à¡¼¥É¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´°Á´¤Ë¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÉô²°¤Î¥æ¥ë¥æ¥ëµç¾õ¤òÃ²¤¯¤Î¤Ï¤µ¤ë³Ñ³¦OB¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅÚÉ¶¤ÎÅ´¿Í¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÀèÂå¿ÆÊý¤Î¸µ´ØÏÆ¡¦»ûÈø¡ÊµýÇ¯60¡Ë¤¬¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¤Çµ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯12·î¤Î¤³¤È¡£°ÊÍè¡¢Éô²°¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡¢Éô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¸½ºß¤Îï¤»³¿ÆÊý¡Ê43¡Ë¡á¸µ¾®·ë¡¦Ë¿¿¾¡á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î½é¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÎ©ÅÄÀî¡Ù¤È¤¤¤¦Ç¯´óÌ¾À×¤Ç¡Ø»Õ¾¢Âå¹Ô¡Ù¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£2·î¤Ë¡Øï¤»³¡Ù¤ËÌ¾À×¸ò´¹¤ò¤·¤ÆÉô²°¤ò´°Á´·Ñ¾µ¡£¤¿¤À¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤Ï»Õ¾¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÃ±¤Ê¤ëàÀèÇÚá¤È¤·¤«¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿ÆÊý¤ÈÎÏ»Î¤È¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¤â¡¢¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¿©»ö²ñ¤Îµ¢¤ê¤ËÄï»Ò¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤«¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç°ì¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È·Ú¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³Ñ³¦OB¡Ë
¡¡¼ã¤¤½°¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÍ·µ»¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Î¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ç¼ñÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¤°¤é¤¤¡£ËÜÌ¾¤Î¡ØÍÎ²ð¡Ù¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ø¥±¥Á¤¹¤±¡Ù¤ÈÀèÂå¤Ë¤â¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Î·ðÌó²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿¼ã¤¤½°¤Ë¤Ï1Ëü±ß¤«¤é2Ëü±ß¤ò·³»ñ¶â¤È¤·¤ÆÅÏ¤¹°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Âç¾¡¤Á¤·¤Æ¤â¡Ø¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¡Ù¤Èµ¤Á°¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤±¤Ë¡¢¸åÇÚ¤Î´ØÏÆ¡¦°¤±ê¡Ê30¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ²¼¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³Ñ³¦OB¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Éô²°¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥ë¤ÇÊë¤é¤¹ÀèÂå¤Î²ÈÂ²¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö1³¬¤«¤é4³¬¤¬ÁêËÐÉô²°¤Ç5³¬¤È6³¬¤Ë¤ÏÀèÂå¤Î²ÈÂ²¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤¿ÆÊý¤ÈÄï»Ò¤Îà¤Ê¤¢¤Ê¤¢á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³À´Ö¸«¤ë¤À¤±¤Ë²æËý¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¡ØÀèÂå¤ÏÎéµ·¤ä¾å²¼´Ø·¸¤Ë¿Í°ìÇÜ¸·¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Å¡Å¡Ù¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³Ñ³¦OB¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Éô²°¤Î·Ð±Ä¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïà¥·¥ó½÷¾á¤À¡£Éô²°¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÃ¦¡¦»ûÈø¡×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢¿ÆÊý¤È¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¿ÍºÊ¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯ÀèÂå¤Î¿§¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢7Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀèÂå¤Î¿ÈÊÕ¤òÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤äÀé½©³Ú¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»Ê²ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Íî¸ì²È¤È¤Î´Ø·¸¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éô²°¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀèÂå²ÈÂ²¤Ë¡ØÉô²°¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ï°ìÀÚ¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Îà¤ÎÀÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯°ÊÆâ¤ËÅÔÆâ¤ËÉô²°¤ò°ú¤Ã±Û¤¹·×²è¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³Ñ³¦OB¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤Ë´Î¿´¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤Ï¡Å¡Å¡£¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¼ªÂÇ¤Á¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ±¤Ê¤ëÉ×ÉØ·ö²Þ¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¿ÆÊý¤È½÷¾¤µ¤ó¤ÎÃç¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌµïÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷¾¤µ¤ó¤ÏÉô²°¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Àè¤¬»×¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£