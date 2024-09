オーダーメイドジュエリーを展開するケイウノから登場している、『シンデレラ』をモチーフにした婚約指輪と結婚指輪。

コンセプトは、“12時を超えても輝き続けるもの--。奇跡が引き寄せた、ふたりの愛”

全てのデザインの内側に「ガラスの靴」をモチーフにしたマークが刻印されています☆

ケイウノ ディズニー『Over the Dreaming』(『シンデレラ』/婚約指輪・結婚指輪)

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ公式サイトはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している『シンデレラ』デザインの婚約指輪と結婚指輪。

婚約指輪、結婚指輪それぞれのデザインの内側には『シンデレラ』のキーアイテムでもある「ガラスの靴」をモチーフにしたマークが刻印されています!

そしてコンセプトは、“12時を超えても輝き続けるもの--。奇跡が引き寄せた、ふたりの愛”

『Over the Dreaming』(『シンデレラ』 / 婚約指輪)

価格:278,300円(税込)

素材:プラチナ950,Dia0.2ct/0.088ct

※使用する石によって価格は上下します。

※画像は0.2ctのイメージです。

センターに輝くダイヤモンドに向かって、メレダイヤモンドを4ピースセッティング。

「シンデレラ」の美しいドレスのような“オーシャンドロップダイヤモンド”(ブルートリートメントダイヤモンド)を添えて、さりげなく物語の世界観が感じられるデザインに仕上げられています!

繊細でシンプルなストレートラインで、重ね着けもしやすく手元を美しく輝かせてくれます。

内側には物語のキーアイテムとなる「ガラスの靴」のモチーフの刻印入り☆

『Over the Dreaming』(『シンデレラ』 / 結婚指輪)

価格:272,800円(税込)

仕様:

【右】143,000円(税込)、プラチナ950,Dia0.062ct

アームの幅:約1.9〜2.2mm

アームの厚み:約1.5〜1.9mm

ダイヤモンド:計0.062ct

【左】129,800円(税込)、プラチナ950,Dia0.01ct

アームの幅:約2.4〜2.7mm

アームの厚み:約1.6〜2.1mm

ダイヤモンド(リング内側):0.01ct

石つきのリングは流れるようなダイヤモンドのラインが美しく輝きます。

まるで魔法をかけられたシーンを思わせるような煌びやかなリングです☆

石なしのリングは、凹凸で一筋のラインを表現し、セットのリングとお揃い感を感じられるデザインに。

内側にはお揃いの「ガラスの靴」のモチーフが刻印されています。

ダイヤモンドは、片方に11ピース、もう一方に1ピースを留めて、合わせて12ピースに。

物語でキーポイントとなる“12時”に重ねて・・・。

購入特典:『シンデレラ』をモチーフにしたキャンドル

特典対象:『シンデレラ』デザインのブライダルジュエリーを購入の方

※無くなり次第終了

※1注文につき1つ

ケイウノの『シンデレラ』モチーフのブライダルジュエリーを購入の方に、ケイウノオリジナルデザインの限定キャンドルをプレゼント。

プロポーズの演出や、ご自宅での特別なディナーなど、おふたりのひとときに温かい光を添えてくれます!

キャンドルはドレスをイメージしたブルーで。

キャンドルホルダーには「ガラスの靴」のモチーフと、作品のロゴがデザインされています。

婚約指輪、結婚指輪それぞれの内側にデザインされた「ガラスの靴」モチーフがさりげなくて素敵。

ケイウノの『Over the Dreaming』(『シンデレラ』/婚約指輪・結婚指輪)は、全国のケイウノ店舗およびオフィシャルサイトにて販売中です☆

